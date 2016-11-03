Как часто у вас возникали трудности при установке фундамента в нестандартных условиях? С финскими винтовыми сваями от компании Paalupiste Oy любая задача решается буквально в два счета!

При сооружении объекта в непростых условиях строительство грунта зачастую становится самой трудноосуществимой задачей. Традиционные решения оказываются бессильны, если вам нужно, например, построить небольшую пристань на берегу дачного озера или беседку где-то в лесной местности, куда трудно пробраться транспорту с необходимым оборудованием. Финский производитель Paalupiste Oy предлагает оптимальный вариант, который подойдет для любого проекта – винтовые сваи, покорившие сердца профессионалов и любителей своей рентабельностью и простотой установки.

С винтовыми сваями от Paalupiste Oy монтаж фундамента становится простым, как никогда прежде! Для их установки вам даже не потребуется специализированных знаний и умений. Винтовые сваи легко монтируются как ручным способом (с помощью обычного металлического лома можно вкрутить сваи в грунт), так и механизированным. При этом вам не нужно покупать оборудование – все необходимое вы всегда можете взять в аренду по доступным ценам также у производителя с помощью официального сайта компании http://paalupiste.com/ru.

По информации INNOV.RU финская компания Paalupiste Oy вышла на российский строительный рынок во второй половине текущего года. До этого компания работала исключительно на рынках европейских стран.

Чаще всего фундамент из винтовых свай используют при сооружении каких-то легких построек – например, гаражей, террас, сараев. Однако их возможности на самом деле намного шире. Винтовые сваи Paalupiste Oy способны выдержать и более серьезную нагрузку. Фундамент из винтовых свай с успехом применяется при строительстве, например, коттеджей. С примерами проектов вы можете ознакомиться более детально на странице производителя в Facebook: https://facebook.com/paalupisterus. Специалисты компании в любой момент помогут вам произвести необходимые расчеты и проконсультируют по нюансам установки, исходя из особенностей вашего проекта.

Простота установки делает винтовые сваи также и невероятно рентабельным способом установки фундамента. Вам больше не потребуется тратить время и финансы на подготовительные работы, например, выемку грунта и заливку цемента, а также на аренду дорогостоящей крупногабаритной техники и оборудования. С Paalupiste Oy монтаж фундамента станет одним из самых несложных этапов строительства!