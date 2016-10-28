Выбор квартир, сдаваемых в аренду в Самаре, достаточно широк. И количество предложений на этом рынке существенно превышает спрос. Как результат — по сравнению с аналогичным периодом 2015 года аренда квартир в этом городе подешевела на 7%. Согласно с сайтом samara.naydidom.com, снять квартиру в Самаре на сегодняшний день можно в среднем за 20 тысяч рублей в месяц.

Цены на аренду жилья в Самаре по районам

Сегодня арендовать однокомнатную квартиру в Самаре можно в среднем за 16 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 32 тысячи рублей. Но это только приблизительная стоимость аренды жилья, которая может существенно варьироваться в зависимости от конкретного района.

Красноглинский. Цены на квартиры в этом районе Самары — самые низкие. И аренда жилья не исключения. Снять квартиру здесь можно в среднем за 10 тысяч рублей в месяц. А при желании получится найти и более доступные варианты — по 8 и даже 7 тысяч рублей ежемесячно.

Кировский. Однокомнатную квартиру в этой части города можно арендовать в среднем за 12 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную — за 15 тысяч рублей.

Куйбышевский. В этой части города можно поселиться, выплачивая ежемесячно по 13 тысяч рублей за арендованное жилье.

Советский. Спрос на жилье в этом районе стабильно высок, что соответствующим образом сказывается и на стоимости аренды. По сравняю с прошедшим месяцем она возросла на 2% и продолжает увеличиваться. Сегодня однокомнатную квартиру в Советском районе можно снять за 14 тысяч рулей в месяц, двухкомнатную — за 17 тысяч рублей.

Промышленный. В этой части Самары спрос также превышает предложения. Средняя стоимость аренды жилья здесь — 16 тысяч рублей.

Железнодорожный. Желающие поселиться в этом районе должны рассчитывать примерно на 16 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру и на 19 тысяч рублей за двухкомнатную. Есть варианты и подешевле, но они, как правило, не отличаются ни хорошим ремонтом, ни удобным местоположением.

Октябрьский. Средняя цена аренды жилья в этом районе — 21 тысяча рублей в месяц.

Ленинский. Этот район лидирует по цене продажи вторичных квартир, а вот по стоимости арендованного жилья занимает лишь второе место. Поселиться в этой части города можно в среднем за 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько обойдется двухкомнатная квартира в старом кирпичном доме — с хорошим ремонтом, качественной мебелью и всей необходимой техникой.

Самарский. По сравнению с ценами за аналогичный период прошлого года аренда квартир в этом районе подешевела на 3%. Тем не менее, это не мешает Самарскому району оставаться самым дорогим по стоимости арендованного жилья. Средняя стоимость съемной квартиры здесь — 30 тысяч рублей в месяц, что на треть выше общего уровня цен по городу.

Ожидания и прогнозы

Цены на аренду жилья в Самаре зависят от соотношения спроса на квартиры с количеством предложений. И по мнению специалистов сайта vedomosti.ru, эти показатели пока носят бессистемный характер. С сентября 2016 года можно наблюдать повышение цен на жилье во многих районах города. Тем не менее, пока неизвестно, является ли это временным явлением или же долгосрочной перспективой.