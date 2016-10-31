Полет «Сапсана» между двумя столицами

Если вы планируете поездку из Москвы в Тверь или Петербург, удобнее всего выбрать средством перемещения в пространстве скоростной поезд «Сапсан». Воспользовавшись этим чудом немецкой техники, вы не только потратите на поездку всего четыре часа, но и получите настоящее удовольствие от пребывания в самом комфортабельном поезде России.

Встречают по одежке

Поезд «Сапсан» красив даже внешне. Летящие обтекаемые формы электровоза и вагонов с первого взгляда заставляют вспомнить о скорости. В движении поезд развивает около 250 километров в час, а на отдельных участках даже немного превышает эту скорость. В принципе, мощности его двигателя хватит для того, чтобы ускориться до 350 километров в час. Огромная блестящая змея, протянувшаяся во всю длину перрона, внушает уважение с первого взгляда. Двери в вагоны не распахиваются, а сдвигаются в сторону, приглашая зайти внутрь.

Билеты на «Сапсан»

Если идея поездки не возникла у вас спонтанно, а входит в планы, составляемые на несколько месяцев вперед, то чем раньше озаботитесь покупкой билета, тем дешевле он обойдется. Продажа открывается за два месяца до даты поездки. Существует несколько категорий вагонов, которые отличаются по условиям размещения пассажиров и услугам, включенным в стоимость билета. Дороже всего обойдется билет в вагон первого класса, но и уровень комфорта там соответствующий. Впрочем, даже поездка в эконом-классе гарантирует достаточно высокий уровень удобства. Билеты можно купить в обычной кассе или заказать в интернете. Ежедневно отправляется семь рейсов, причем первый утренний поезд не делает промежуточных остановок и прибывает на полчаса быстрее обычного.

Условия поездки

Во всем поезде поддерживается комфортная температура 22 градуса Цельсия. Зимой работает отопление, летом – кондиционер. В каждом вагоне предусмотрены места для громоздкого багажа – специальные полки, на которые ставятся чемоданы и сумки, а также вешалка, на которой можно оставить верхнюю одежду. Они располагаются в центральной части вагона и прекрасно видны с любого места, так что вагонных воришек можно не опасаться. Многослойные стекла прекрасно защищают от наружной температуры, а зимой дополнительно обдуваются теплым воздухом.

Вагон первого класса

Вы удобно размещаетесь в кожаном кресле с подголовником, в котором наклон спинки и изгиб поддержки поясницы можно отрегулировать по своему вкусу. В дороге вас кормят горячим обедом, предлагают чай, кофе и напитки из бара, находящегося прямо в вагоне. Каждое место оборудовано индивидуальной медиасистемой, так что скучать в пути не приходится. Бесплатный вай-фай дает возможность провести время в пути за привычной работой или общением. Индивидуальное освещение позволяет почитать или поработать с документами, не мешая другим пассажирам.

Вагон бизнес-класса

В бизнес-классе тоже установлены кожаные кресла с регулируемой спинкой, их конструкция несколько проще, чем те, на которых размещаются пассажиры первого класса, но тоже очень удобна. В билет включена услуга горячего питания, предоставляются чай, кофе и напитки. Во время поездки можно смотреть видео или воспользоваться бесплатным вай-фай и всласть поработать.

Вагоны эконом и эконом плюс

Уровень комфорта в вагонах класса эконом и эконом плюс примерно одинаков. Отличие заключается в расстоянии между сидениями: в классе эконом плюс оно увеличено на 9 сантиметров. Возможно, кому-то покажется, что это немного, но вставать, чтобы пропустить второго пассажира к своему месту, вам не приходится. Кресла удобной формы обиты специальной тканью и оборудованы подголовниками, спинку можно опускать. С обратной стороны в спинку вмонтирован откидной пластиковый столик и карман для бутылки напитка. Можно подключиться к вай-фай, заказать чай, кофе или напиток, но за отдельную плату.

Некоторые вагоны допускают провоз небольшого домашнего животного в клетке или переноске, сумма габаритных размеров которой (длина + ширина + высота) не должна превышать 180 сантиметров. Для этого зарезервированы два места возле выхода, где оставлено свободное место, на которое можно поставить переноску.

Вагон-бистро

Если вы проголодались или хотите приятно скоротать время, можно отправиться в вагон-бистро. Он делится на три зоны: кухонную, закрытую для пассажиров, барную стойку и сидячую зону со столиками. Кстати, место за столиком в вагоне-бистро можно купить для поездки. Сумма оплаты билета в этом случае увеличивается на стоимость стандартного обеда. Разумеется, никто не ограничивает вас в дополнительных заказах еды и напитков, но за отдельную плату.