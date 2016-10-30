Отопление в доме из сип панелей бывает разным. Как отопить каркасный дом из сэндвич панелей – этот вопрос волнует многих. Здесь всё индивидуально. Для двух этажных быстровозводимых зданий наиболее подходит комбинированная отопительная система. Чтобы отопить дом из сип панелей, надо сначала разобраться, какие виды отопления бывают.

Очевидное преимущество домов из СИП панелей состоит не только в возможности их возведения в предельно сжатые сроки. Современные технологии подходят для по-настоящему комфортного жилья. Выделяют три основные разновидности отопления в СИП доме:

воздушное:

электрическое;

газовое.

Подробная информация о способах возведения СИП домов и видах отопительных систем представлена на странице http://domkrym.com/doma_iz_sippaneley.html

Принципиально важно соблюдать ряд нюансов, делая выбор в пользу того или иного вида отопления. Быстровозводимые коттеджи (с учетом критериев материала их возведения) напоминают термос. Благодаря наличию эффективного утеплителя сэндвич-панелей тепло не покидает обитаемое пространство. Система отопления в доме из сип панелей обязательном порядке подразумевает наличие мощной вентиляции. Ее целевое назначение состоит в обеспечении:

притока свежего воздуха извне;

равномерного распределения тепла по всему коттеджу.

Нюансы воздушного отопления

Речь идет о системе, обеспечивающей нагрев обитаемого пространства горячим воздухом. Ее обязательным компонентом являются:

подогреватели воздуха;

воздуховоды (возвратные, подающие);

решетки воздухозабора;

запорно-регулирующая арматура.

Обустройство указанной выше системы подразумевает использование электрической энергии. Экономический эффект от воздушного отопления наиболее очевиден в зданиях большой площади. Обогревать воздухом коттедж в 250 м2 более выгодно, чем обустраивать в доме систему водяного отопления.

Как обогревать быстровозводимый дом электричеством?

В практических условиях создание комфортного микроклимата в зданиях из СИП-панелей чаще всего обеспечивается благодаря использованию электрических приспособлений. Обогрев может осуществляться с помощью:

конвекторов;

радиаторов;

теплого пола.

Отопление конвекторами привлекает возможностью скрытого размещения технического оборудования. Его допускается расположить под напольным покрытием. Место установки конвектора и выбор его типа продумывается на стадии планирования. К категории очевидных преимуществ данной разновидности электрообогрева относят:

высокую эффективность;

бесшумность;

возможность скрытого размещения установки.

Составными компонентами конвектора являются решетка и ТЭН.

Инфракрасное отопление (при использовании системы теплый пол) оптимально подходит для коттеджей с отличной термоизоляцией. Тепловая энергия излучается снизу вверх, что позволяет создать зону комфорта. Продумывать размещение технической системы следует на ранних стадиях строительства.

Использование радиаторов - это наименее затратный способ отопления дома из СИП панелей электричеством. Относительно просто решается проблема по созданию требуемого микроклимата конкретно взятого помещения. Временно неэксплуатируемые комнаты можно не обогревать, что не окажет существенного влияния на температурный режим коттеджа в целом.

Особенности отопления СИП домов газом

Применение одно- и двухконтурных котлов, газовых колонок и иного оборудования целесообразно в зданиях с внушительными теплопотерями. В отношении обособленно расположенных коттеджей из СИП-панелей в условиях Крыма газовое отопление во многих случаях невыгодно. Причины следующие: