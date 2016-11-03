Сбербанк онлайн – это интернет-банк от крупнейшей кредитной организации страны. Сервис позволяет управлять личными финансами и совершать регулярные платежи как с компьютера, так и с мобильного телефона. Все преимущества дистанционного банковского обслуживания уже в полной мере оценили как физические лица, так и представители бизнеса, в первую очередь, малого и среднего. Сбербанк онлайн личный кабинет позволяет авторизоваться в системе с любого устройства. Основные плюсы – практичность и эффективность, финансовая выгода (комиссии на переводы и платежи в системе существенно ниже, чем офлайн и через другие сервисы), а также функциональность. В интернет-банке доступен широкий спектр услуг от Сбербанка и партнёров. Для того, чтобы начать работу в Сбербанк онлайн, необходимо получить идентификатор и постоянный пароль. Сделать это можно двумя способами, не посещая отделения кредитной организации. Во-первых, через терминал самообслуживания. Вам будет выдан чек с данными. Во-вторых, через SMS, отправленную на номер Сбербанка 900, если у вас уже подключена услуга мобильного банка. Далее вам нужно будет зарегистрироваться в системе. После этого вам будут доступны данные о состоянии вашего счёта, входящих/исходящих операциях, банковских картаха. Вы сможете осуществлять платежи и переводы, оплачивать различные услуги, товары, кредиты, задолженности, штрафы, налоги, пошлины. Вам будут доступны переводы на карты других банков без комиссии. Сбербанк онлайн личный кабинет позволяет оформить и оплатить любые кредиты, предварительно воспользовавшись кредитным калькулятором и рассчитав сумму. Для юридических лиц доступны следующие услуги: осуществление любых финансовых операций, незамедлительная отправка платёжных поручений, оплата налогов, выполнение контрольных функций за денежными средствами вашего предприятия, а также наглядное и информативное распределение денежных средств по счетам. При потере логина и пароля к личному кабинету онлайн-банка пару легко восстановить. Есть два актуальных способа. Первый из них – зайти на официальный сайт Сбербанка, указать идентификатор, получить SMS на телефон и ввести его в нужное поле. Второй – повторное зарегистрироваться в системе. Пользование Сбербанк онлайн не вызовет проблем. Интерфейс максимально функциональный и понятный. Безопасность на высоком уровне. Использование онлайн-банкинга экономит время и деньги.