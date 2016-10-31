Шкафы для верхней одежды используются повсеместно, как в быту, так и в различных организациях: завод, офис или сфера услуг. Но так как сфера применения их достаточно большая, то и сами изделия, значительно различаются между собой, во-первых, они могут быть изготовлены из различных материалов: металла, пластика, ДСП, МДФ, массива дерева. Во-вторых, они различаются по габаритам и по конструкции, например, металлический гардеробный шкаф, имеет стандартную высоту 185 см и линейку ширины 50, 60, 80 см. Обычно их трудно приобрести все в одном месте, но в компании http://unonamebel.ru/ вы сможете подобрать все эти модели. Есть еще один нюанс, модели из металла используются в специальных помещениях – раздевалках, это обусловлено тем что данный вид, выглядит довольно аскетично. И не дорого, поэтому массово используется для обеспечения большого количества работников местом для переодевания. Также есть значительные конструктивные отличия, казалось бы, что там может быть такого, ведь в шкафе: корпус, двери и полки, но отличие в сборке и креплении элементов.

Например, если рассмотреть изделия из металла, то они даже в своем виде сильно различаются друг от друга:

- толщиной металла корпуса, она варьируется от 0,6 до 0,8мм, что интересно увеличение, казалось бы, на такую малую величину как одна десятая миллиметра существенно усиливает изделие

- крепление элементов (дверей, полок, корпуса) есть сварные шкафы, все элементы в них собраны путем точечной сваркой и сборные и разборные. Первые собираются на заклепках, а вторые на соморезах, хотя разбирать их все же не стоит, так как повторную сборку они могут не пережить.

- конструктивные особенности и усовершенствования, например, вентиляционные отверстия на дверях, скошенная крыша или встроенные ножки.

Конструктивные различия при изготовлении металлических шкафов для одежды, связано разными требованиями в тех или иных условиях: ограниченность закупочной цены, прочность, доставка на дальние расстояния, гигиеничность. Они накладывают конструктивные изменения на модели, и модернизируют их.

Их оппоненты, офисные гардеробные шкафы, напротив более унифицированы, элементы собираются стандартно на болты. Но различаются между собой в другом, толщиной используемого материала, может быть ДСП 16 или 22 мм. Качеством: ламината или пластика, обработкой торцов, дверные петли обычные или с доводчиком – все это накладывает на шкаф определенный внешний вид. Можно взять два одинаковых по габаритам и комплектации изделия, но различие между ними по стоимости может быт в разы. И в самом деле, стоит даже обывателю посмотреть на них в «живую», потрогать, пощупать – качество исполнения будет сразу понятно.

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