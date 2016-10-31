Наверное, каждый покупатель в США знает: ноябрь – лучший месяц за весь год, когда цена практически на любой товар должна становиться в разы ниже. Но в течение не всего месяца, конечно же, а исключительно в день распродаж Черная Пятница. И наша страна уже тоже оценила подобный «праздник»! Что прекрасно демонстрирует сервис Промокодабра. С его помощью участвовать в нем легко и просто, а главное – выгодно. Например, с ним уже сейчас вам доступна скидка в 40% на гаджеты от Билайн и крупный денежный бонус от 1.000 до 3.000 рублей на все смартфоны и планшеты в Media Markt. И это – только начало!

- Что такое Черная Пятница?

Это давняя традиция по ту сторону океана. Аккурат следом за Днем Благодарения (его Америка отмечает каждый четвертый четверг ноября) должна начинаться глобальная распродажа Черная Пятница. Все магазины в эти дни избавляются от излишков старых коллекций на своих складах, предоставляя возможность купить в преддверии грядущих Рождества и Нового года подарки с большой скидкой – до 90%! Поэтому неудивительно, что в этот период наблюдается настоящий бум: миллионы американцев готовы принимать участие в таком шоппинге. Хотя уже не только они – ждет его и весь мир.

- Что такое Промокодабра?

Россия, естественно, не исключение. У нас многие распробовали прелесть таких скидок и заблаговременно устраивают поиск распродаж под Черную Пятницу. А чтобы делать это в онлайн было быстрее и комфортнее, лучше воспользоваться Промокодаброй. Сам по себе данный сервис специализируется на промокодах – бесплатных (!) «паролях», с которыми покупка в определенных магазинах заметно выгоднее. Достаточно зайти на официальный сайт Промокодабры, чтобы понять: выбор действительно огромный, скидки можно найти в более чем 400 магазинов! Вполне логично, что такой сервис уделяет много внимания и «особому» дню.

- Когда распродажа Черная Пятница в 2016 году?

Эта акция на Промокодабре должна стартовать 24 ноября в 19.00 «по мск» и будет проводиться 3 дня. За этот период секретная страница будет ежечасно (!) пополняться скидками от интернет-магазинов Техносила, Связной, М.Видео, уже упомянутых Media Markt и Билайн и многих других. А все, что от вас потребуется – просто заранее зарегистрироваться и составить один список желаемых покупок. Благодаря этому к Черной Пятнице вы получите на почту ссылку на заветную страницу и бонусы на то, что нужно именно вам. Сами можете оценить: экономить с Промокодаброй очень удобно!