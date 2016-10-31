Покупка металлолома является приоритетным направлением деятельности многих московских компаний. Но, прежде чем, отправляться со своей продукцией в офис, люди узнают, где представлены самые высокие расценки за килограмм металлических переработанных изделий. Одним из лидеров сегодня является компания «Экометалл», которая официально проводит прием металла по цене за кг, которая точно вас устроит. Не хочется тратить лишнее время и бессмысленно посещать разные офисы в поисках интересных предложений. Лучше заблаговременно осуществить подбор компании для дальнейшей реализации металлических изделий.

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Если вы планируете сдавать металлолом в больших количествах, стоит обратиться в компанию «МК ОМК-Экометалл», которая принимает его на оптимальных условиях. За длительное время сотрудничества со многими физическими и юридическими лицами специалисты доказали, что именно эта компания предлагает лучшую стоимость металлолома за 1 тонну на всем рынке Московской области. Теперь у вас есть возможность воспользоваться следующими преимуществами для получения прибыли. Речь идет о следующих аспектах деятельности компании:

высокая стоимость на продукцию;

погрузка и разгрузка посредством специального транспорта — вам не придется тратить на это свое время и средства;

прием цветных и черных металлов по фиксированным расценкам;

удобный график пунктов приема металлолома;

профессиональные консультации менеджеров по телефону или в режиме реального времени.

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Цена лома зависит от качества стали и количества продукции. Во всей Московской области вы не найдете настолько высокой стоимости. Эксперты гарантирую, что ваш металлолом будет оценен по всем установленным стандартам и нормативам. Габаритный кусковой, оцинкованный, бытовой, автомобильный, негабаритный — все виды лома черных и цветных металлов можно сдать в компании «ОМК-Экометалл».