Костюм — это «лицо» каждого мужчины. Стильный и качественный комплект поможет повысить положение человека в обществе, расположить собеседников, а также продвинуться по карьерной лестнице. Можно много спорить о том, что важнее — внешний образ или внутренний мир, но факт остается фактом — встречают по одежке. Да и во многих рабочих и общественных сферах есть дресс-код.

В 2014 году уже 6 из 10 мужчин предпочли пошив мужских костюмов на заказ. Почему?

Мы решили сравнить индивидуальный пошив и покупку комплекта в магазине.

Ассортимент . Если Вы зашли в бутик, то выбор ограничен коллекциями, которые выпускает бренд. В ателье нет предела фантазии - можно выбрать фасон, дизайн, фурнитуру, ткань самостоятельно или довериться стилисту.

. Если Вы зашли в бутик, то выбор ограничен коллекциями, которые выпускает бренд. В ателье нет предела фантазии - можно выбрать фасон, дизайн, фурнитуру, ткань самостоятельно или довериться стилисту. Время . Чтобы найти хороший мужской костюм — придется обойти несколько десятков магазинов, потратить несколько дней на примерки. А в ателье Вам достаточно 30-45 минут на снятие мерок и оформление заказа.

. Чтобы найти хороший мужской костюм — придется обойти несколько десятков магазинов, потратить несколько дней на примерки. А в ателье Вам достаточно 30-45 минут на снятие мерок и оформление заказа. Посадка . Даже самые именитые европейские бренды осуществляют пошив только усредненных моделей — безупречно костюм сядет на Вас только при уникальном везении. У людей не бывает идентичного телосложения, поэтому заказать мужской костюм в ателье — это удобно и практично. В результате костюм на 100% повторит форму тела, будет удобным, стильным, а также подчеркнет достоинства фигуры и скорректирует нужные моменты.

. Даже самые именитые европейские бренды осуществляют пошив только усредненных моделей — безупречно костюм сядет на Вас только при уникальном везении. У людей не бывает идентичного телосложения, поэтому заказать мужской костюм в ателье — это удобно и практично. В результате костюм на 100% повторит форму тела, будет удобным, стильным, а также подчеркнет достоинства фигуры и скорректирует нужные моменты. Долговечность . К примеру, в ателье STROGO MTM используется более 6000 лучших европейских тканей (в том числе - Scabal. Dormeuil, Zegna). Срок службы этих материалов достигает 20-25 лет. Таким качеством могут похвастаться лишь 2-3 мировых бренда.

. К примеру, в ателье STROGO MTM используется более 6000 лучших европейских тканей (в том числе - Scabal. Dormeuil, Zegna). Срок службы этих материалов достигает 20-25 лет. Таким качеством могут похвастаться лишь 2-3 мировых бренда. Финансовая составляющая. Не будем обманывать — пошив мужских костюмов не может стоить 500 рублей. Комплекты относятся к среднему ценовому сегменту. Стоимость доступна каждом — только Вы не платите за «громкое имя», а вкладываете свои средства в качество изделия.

Перед тем как выбрать ателье — обратите внимание на выполненные работы. Швы должны быть аккуратными, сроки выполнения — разумными, а специалисты — опытными. В крупных ателье с безупречной репутацией есть и дополнительные услуги — можно заказать вышивку монограммы, выбрать места для дополнительных карманов, в общем — сделать индивидуальный образ, который станет Вашей визитной карточкой.

Ателье STROGO MTM успешно работает на российском рынке уже более 5-ти лет. Клиентам предлагается выбор из более 6000 костюмных и 4000 сорочечных тканей, неограниченный выбор дизайна: фурнитура, фасон, вышивка инициалов. Не оставайтесь в стороне! Пошив мужских костюмов - выбор успешных мужчин!

Работы STROGO MTM: