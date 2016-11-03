Любовь к итальянской кухне давно не вызывает ни у кого удивления. Далеко за пределами полуострова проводятся различные чемпионаты по приготовлению пиццы. А если у вас нет талантов в кулинарии или просто отсутствует желание возиться на кухне, то доставка еды в Новом Уренгое через онлайн сайт позволит вам насладиться вкусным ужином без хлопот.

Но для некоторых заказать любимую пиццу – это не просто возможность утолить голод. Есть люди, которые во имя любимого лакомства совершают настоящие безумства. Например, берут заложников или женятся на еде!

И жили они долго и счастливо

Для одного жителя Томска любовь к итальянскому блюду совсем не пустой звук. Молодой человек в 22 года настолько устал от одиночества, что решил жениться на пицце. А все потому что в чувствах к еде он не сомневается.

По его словам, все друзья постоянно жалуются либо на свою вторую половинку, либо на ее отсутствие в своей жизни. В итоге он решил не полагаться на слишком непредсказуемые взаимоотношения между людьми и отправился в ЗАГС регистрировать «брак» с пиццей.

Конечно, подобный трюк у него не получился – в государственных органах ему отказали. Но житель Томска не растерялся и провел церемонию в ресторане в присутствии персонала. А затем сделал даже романтическую фотосессию. Экстравагантный поступок привлек внимание СМИ, поэтому о молодом человеке рассказывали в местных новостях.

Пицца или жизнь!

Заказать итальянскую пиццу в Новом Уренгое с доставкой не составляет проблем. Но что, если вы заключенный? Вот в австралийской тюрьме случился бунт, в результате которого был захвачен заложник.

Все произошло в тюрьме Рисдон на острове Тасмания, в которой отбывают свой срок особо опасные преступники. Несмотря на очень строгие правила заведения, двадцать мужчин смогли объединиться и забаррикадироваться в комнате для посетителей. Помимо этого, в их руках оказался один из охранников.

Конфликт произошел, так как заключенные требовали улучшения условий своего заключения. При невыполнении списка из двадцати четырех пунктов они грозились убить сотрудника тюрьмы.

В итоге переговоры длились почти два дня, и удалось избежать кровопролития благодаря итальянской кухне. Как сообщил начальник Рисдона, в обмен на пятнадцать пицц мужчины согласились отпустить охранника и пойти на «мировую». Правда, о последствиях вкусного ужина для заключенных ничего неизвестно, но чего только не сделаешь ради еды!