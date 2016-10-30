Детская комната, чтобы дарить радость, должна быть красочной, разноцветной, и детская кровать — не исключение. Приобретая ее для своего малыша родители, в первую очередь, обращают внимание на яркие модели.

Однако такая покупка не всегда бывает безопасной. Необходимо предварительно убедиться, что производители использовали краску, рекомендованную для детской мебели.

Особенности отделочных материалов для детских

Не хотите рисковать здоровьем своего ребенка — изучите характеристики материалов, которые можно использовать для детской мебели. Правила касаются, в первую очередь, состава красок.

В них не должно содержаться испаряющихся веществ, вредных для здоровья детей, вызывающих аллергические реакции. Попадая в атмосферу, такие соединения вызывают раздражение слизистых оболочек, что недопустимо в детских помещениях.

Также в составе красок для детской мебели не должны присутствовать соли тяжелых металлов или ядовитых оксидов. В обычной краске, используемой для внешних работ, они присутствуют, и недобросовестные производители их часто используют для детской мебели, из-за ее невысокой цены.

Еще один пункт в составе, на который стоит обратить внимание — отсутствие горючих материалов. Обычно, это растворители, выступающие в качестве основы для краски. Они также обладают способностью испаряться в теплом помещении и вызывать неприятный химический запах.

Какая краска безопасна для малышей

Для детских кроваток и другой мебели рекомендуется использовать красители, изготовленные на основе безопасных растворителей, чаще всего воды. Они абсолютно безопасны для детей, не вызывают раздражения и аллергических реакций.

Еще одно обязательное условие для этих красок — устойчивость к моющим средствам. В детской комнате необходимо поддерживать чистоту. В результате частого мытья некачественная краска стирается, теряет свой яркий внешний вид, что не порадует малышей.

Качественная краска не только имеет безопасный состав, но и обладает высокой устойчивостью. Многократное мытье не навредит ей.

Проанализировав состав краски, вы можете быть уверены, что не только производитель использовал качественную продукцию, но и самостоятельно раскрасить детскую кровать в соответствии со своими пожеланиями или фантазиями ребенка. Собственное творчество всегда интереснее, оно отражает предпочтения вашего малыша. Например, для сынишки, увлекающегося футболом, можно разрисовать кровать футбольными мячами, а для девочки — нарисовать бантики или цветочки.