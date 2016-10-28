Два-три последних года ознаменовали настоящее возрождение туризма по постсоветском пространстве. Многие путешественники из России вдоволь изъездили Европу, посмотрели страны Северной Африки и Ближнего Востока и захотели новых ощущений. Другие в кризис потеряли возможность часто ездить в Европу, как раньше, и решили присмотреться к хорошо забытому старому. Грузия, по данным сервисов бронирования авиабилетов и отелей, – один из лидеров по поездкам россиян в 2015-16 годах. В ней соединились красоты потрясающей страны, расположенной посреди живописных город, с удобством для путешественника из России. Это отсутствие необходимости оформлять визу, отличный климат как зимой, так и в тёплое время года, гостеприимство, отсутствие языкового барьера (английский для общения в этой стране не нужен), а также прекрасная кухня и, конечно, вино. Туристический оператора “Музенидис Трэвел” открывает Грузию как новое направление http://www.mouzenidis-travel.ru/ge для туристов. Одна из важных особенностей Грузии как места для отдыха – разнообразие. Вы можете бродить по горам, наслаждаться видами, а через несколько часов уже купаться в ласковом море. Это прекрасное место и для осеннего и зимнего туризма. Тбилиси – это прекрасные архитектурные достопримечательности, включая древние крепости, бани, местная кухня и старые улочки, в которых сохранился дух прошлого. Древняя столица Грузии Мцхета – это соборы и монастыри. В Грузии можно и нужно посетить военно-грузинскую дорогу, с которой открываются головокружительные виды на Казбек, Кахетию, которая считается родиной знаменитых грузинский вин, включая Цинандали и Мукузани, а также Сванетию с её потрясающими пейзажами и древний пещерный город Уплисцихе.

Кроме СНГ россияне обратили пристальное внимание на страны Восточной Европы. В частности, Венгрию, которую также в качестве нового направления предлагает оператор “Музенидис Трэвел” (http://www.mouzenidis-travel.ru/hu). Венгрия в принципе бьёт рекорды по популярности среди туристов в Европе, поскольку страна обладает прекрасным сочетанием характеристик для отдыхающих. С одной стороны, это ведущее место для SPA в Старом свете, с другой - здесь огромное количество исторических достопримечательностей. А Будапешт считается одним из самых красивых городов Европы. Также Венгрия - отличное место для гастрономического туризма. Гуляш и токайские вина знает каждый. Путешествуйте и открывайте новые горизонты вместе с туроператором “Музенидис Трэвел”.