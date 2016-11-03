Страны шенгенской зоны привлекают туристов и мигрантов разнообразными возможностями для отдыха, развлечений, трудоустройства и образования. Ежегодно большое количество россиян отправляется в Италию по деловой визе, она позволяет решать на территории средиземноморского государства бизнес-вопросы, завязывать контакты, посещать конференции. Налаживать связи с предприятиями экономически развитой страны выгодно и перспективно, это позволяет выйти на новый рынок, расширить сферу влияния, получить значительную прибыль.

Кто может подать заявление

Стать обладателями деловой визы в Италию могут бизнесмены, которым необходимо посетить эту страну для налаживания связей. Основанием для поездки обычно становится приглашение зарубежных партнеров. Разрешительный документ данного вида дает возможность пребывать на территории государства в течение определенного периода и решать актуальные задачи предпринимательской деятельности. Стоит отметить, что бизнес-виза не позволяет устраиваться на работу и поступать в итальянские вузы, для этих целей существуют рабочие и студенческие визы.

Получить деловую визу в Италию быстро можно, обратившись в ЕВЦ, – компания оказывает клиентам поддержку на каждом этапе оформления разрешительного документа. Чтобы отправиться в средиземноморскую страну с целью бизнес-сотрудничества, россиянам необходимо подготовить определенный перечень бумаг. Разрешение может выдаваться на три месяца или год. Процесс его получения существенно упрощается, если у иностранца есть официальное приглашение от принимающей стороны.

Куда нужно подавать заявку на деловую визу

Поскольку посещение стран шенгенской зоны без разрешительного документа невозможно, каждый, кто планирует поездку в Италию, должен получить заветный «пропуск». Сделать это можно двумя способами – самостоятельно или через посредников. Первый зачастую оказывается дешевле, однако сулит множество хлопот и не гарантирует положительный результат. Второй предполагает дополнительные расходы, однако позволяет сэкономить время и повышает вероятность благоприятного исхода.

Самостоятельное оформление деловой визы следует начать с подготовки бумаг. Если все документы есть в наличии, их нужно отнести в консульство Италии. Не стоит забывать о том, что к комплекту справок должна прилагаться анкета. На прием в консульство желательно записаться заранее – как минимум, за четыре недели. Отправлять заявку следует по электронной почте. Избежать волокиты и ошибок позволяет обращение в визовый центр. Большинство таких организаций имеют аккредитацию в консульствах разных стран и работают без посредников. Кроме того, грамотные специалисты помогают собрать пакет документов и заполнить анкету. Это особенно важно, поскольку ошибки, допущенные при оформлении бумаг, нередко становятся основанием для отклонения заявки. Сервисный сбор, который необходимо оплачивать, обращаясь в визовый центр, невысок – заплатив его, можно сэкономить собственные силы, нервы и время.

Есть еще один способ получения деловой визы в Италию, он заключается в использовании услуг посредников. Ими могут быть туристические компании, специализирующиеся в том числе и на оформлении разрешительных документов. Сотрудники таких организаций могут проверить правильность заполнения справок и анкеты, а также дать подробную консультацию. Однако большинство туристических компаний не имеют аккредитации в консульствах, а являются клиентами визовых центров. Поэтому стоимость их услуг несколько завышена.

ТОП-3 совета для получения визы

Чтобы получить деловую визу в Италию без проблем, желательно иметь на руках приглашение от принимающей стороны. Его может предоставить любая организация, зарегистрированная на территории средиземноморского государства. Приглашение должно быть написано на итальянском или английском языке и распечатано на официальном бланке предприятия. В этом документе должны быть указаны следующие данные: информация о принимающей стороне и госте, дата и цель поездки, бронь отеля.

Еще одним залогом успешного оформления бизнес-визы является наличие всех необходимых документов: заграничного и внутригражданского паспорта, справки с места работы (с указанием ежемесячного заработка), справки о наличии на банковском счету достаточной для оплаты поездки суммы, подтверждения брони номера в отеле.

И напоследок третий совет – не стоит экономить на услугах визового центра. Обратившись к специалистам, можно быть уверенным в положительном решении консульства. Эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто отправляется в заграничную поездку впервые и не знает обо всех тонкостях оформления виз. Помощь профессионалов часто является единственным способом избежать отказа.