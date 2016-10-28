Аттестация специалистов и руководителей в современных бизнес-процессах – не дополнительная опция, навязанная законом, а строгая необходимость. Эта попытка подтвердить уровень конкретного сотрудника компании или определённой службы. Она нацелена на то, чтобы поднять производительность работы или сохранить её на высоком уровне. Именно по этой причине независимость критически важна. И аттестацию должен проводить не непосредственный начальник специалиста и не его коллеги по работе, а независимые компании, которые дорожат своей репутацией. В процессе аттестации работников очень важную роль играет самооценка человека. Он не только получает оценку своей работы со стороны профессионалов в этом сфере, но и самостоятельно выстраивает план развития и предлагает шаги по повышению производительности труда и эффективности работы. Два других этапа, из которых состоит аттестация экспертов 2016, – выставление оценок со стороны начальника, который анализирует достижения и планы на будущее, а также профессионалов той же сферы.

Компания “Промэксперт” профессионально занимается аттестацией всех уровней. Это может быть аттестация по пожарно техническому минимуму, по охране труда, по рабочим специальностям, по электробезопасности, аттестация экспертов по промышленной безопасности, аттестация специалистов неразрушающего и разрушающего контроля, аттестация сварщиков НАКС. Аттестация по пожарно техническому минимуму, к примеру, является обязательной по закону для руководителей, инженеров и специалистов по технике безопасности, специалистов, выполняющих сварочные и другие работы с повышенной огневой угрозой, а также других сотрудников по решениею их работодателя. Таких сотрудников следует обучить в течение 30 дней с момента принятия на работу. Обучение следует повторять не реже одного раза в три года. А руководители и ответственные специалисты должны проходить обучение раз в год. “Промэксперт” оказывает комплексную поддержку при прохождении аттестации специалистов, получении различных допусков и лицензий. Если документ о прохождении аттестации нужен для предоставление в какой-то лицензирующий орган, то специалисты компании подготовят всё для того, чтобы достичь поставленных целей с максимальной эффективностью и минимальными затратами. Заявку на любую аттестацию можно оставить прямо на сайте.