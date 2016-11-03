Заметная стабилизация рынка загородной недвижимости сразу в нескольких популярных направлениях Подмосковья, отмеченная в средине 2016 года, свидетельствует о некотором оживлении потребительского спроса.

По мнению представителей крупнейшего агентства недвижимости «БЕСТ-Недвижимость», в первую очередь, на положительную динамику оказало влияние снижение цен в 2015 году. Ряд продавцов, не желая рисковать и опасаясь падения платежеспособности населения, продолжают идти на значительные уступки, снижая заявленные первоначально цены.

Со стороны неспешных покупателей также был отмечен рост интереса. Многие из них заинтересованы в удачной инвестиции и вложении средств, особенно в условиях снижения цен на перспективные объекты подмосковной недвижимости. И если раньше они откладывали покупку на перспективу, то снижение цен с дальнейшей стабилизацией рынка подтолкнуло их к действию.

Те покупатели, которые планируют покупку загородных объектов уже несколько лет, с радостью восприняли падение цен, вместе с которым расширился ассортимент доступных для покупки объектов, вписывающихся в их бюджет.

По словам работников агентств, наблюдается осторожный рост спроса не только на недвижимость эконом класса, удаленную от столицы на расстояние более 50 километров, но и элитные усадьбы в 5-10 км от МКАД. Ряд покупателей, ожидая роста цен уже в следующем году, хотят купить дом на Киевском шоссе, сделав выгодную инвестицию в элитное жилье. Однако сказать с уверенностью, двинется ли рынок в нужном для них направлении, вряд ли можно наверняка.

Также отмечается рост потребительского интереса в сфере незастроенных земельных участков и дач. Некоторые клиенты агентства загородной недвижимости ищут доступные варианты для индивидуального строительства с подведенными коммуникациями и в живописных местах.

С другой стороны, риэлторы не хотят делать уверенных прогнозов. Движение рынка в будущем будет сильно зависеть от ряда факторов, включая состояние экономики, инфляцию, платежеспособность населения. Нынешнее равновесие едва ли можно назвать долгосрочным.

В заключение, в «БЕСТ-Недвижимость» акцентировали внимание на том, что в нынешних условиях, когда рынок немного стабилизировался и покупатель вернулся в Подмосковье, успех сделки зачастую зависит от профессионализма риэлтора. Умение найти привлекательный вариант, вписывающийся в бюджет, а после склонить клиента к сделке в условиях кризиса не так легко, но возможно.

По материалам сайта http://www.9256601.ru/