Сейчас рынок IPTV развивается в рамках трех трендов: доступ к контенту с мобильных устройств, распространение в развивающихся странах и HEVC и видео в 4К. Производители IPTV/OTT приставок стремятся как можно лучше приспособить свой модельный ряд к этим требованиям.Провайдеры и дистрибьюторы приставок тоже хотят соответствовать этим трендам и использовать соответствующую техническую базу. Поэтому, мы составили список производителей, которым, по нашему мнению, лучше всего удалось отразить актуальные тренды рынка.1) Cisco Systems Inc. Компания Cisco работает в таком большом количестве направлений, что вы могли и не знать, что она производит приставки. Но их серия Explorer достаточно популярна. Эти приставки выступают в роли домашнего медиа хаба, и помогают объединить все видео на разных устройствах в одну библиотеку, благодаря локальной сети. В них также есть функция записи вещания, и она работает даже если вы смотрите другой канал.2) EchoStar Corp. Американская компания занимается оборудованием для передачи видео и спутникового вещания. Главный акцент в деятельности EchoStar Corp. – технология TV Anywhere. Это соответствует запросом современных потребителей и нашли свое отражение в приставках Slingbox и SlingLoaded. Первая рассчитана на конечного потребителя, а вторая – для операторов. И та, и другая поддерживают технологии multiscreen и TV Anywhere и просмотр с мобильных устройств.3) Huawei Technologies Co. Ltd. Еще один гигант-производитель электроники. Huawei известен в мире своими мобильными устройствами и беспроводными аксессуарами. Но это далеко не все, чем занимается компания. В спектр их продукции также входят устройства для распространения информации в том числе IPTV/OTT приставки.4) Broadcom Corp. Компания Broadcom обеспечивает рынки проводной инфраструктуры, беспроводной связи и корпоративных систем хранения данных качественным и надежным оборудованием. Кроме того, они производят мультифункциональные приставки BCM и комплектующие для других производителей приставок. Например, мощные медиа процессоры Broadcom используются в приставках MAG350 и MAG352 от Infomir LLC.5) Infomir LLC В наш список также вошел один украинский производитель. Infomir уже 15 лет создает приставки серии set top box mag . Когда мы писали эту статью, более 3000 успешных проектов в 120 странах мира было реализовано благодаря этим приставкам. Приставки MAG выпускаются в трех линейках: базовые IPTV/OTT приставки, гибридные устройства с поддержкой DVB-C/T/T2, а также мощные премиум приставки с поддержкой UltraHD.Каждый из производителей в нашем списке не отстает от мировых тенденций и поможет вам предлагать актуальные услуги и товары вашим потребителям. Исходя из вашего бюджета, вы можете выбрать того, кто подходит вам лучше всего. Разумеется, в этом плане лучшим соотношением цена/качество выступает украинский производитель.