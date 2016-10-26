В настоящее время все большее количество владельцев квартир проводят ремонтные работы в них не самостоятельно, а приглашая для этого сторонних специалистов. Такой подход значительно облегчает жизнь. Во-первых, это значительно экономит время, которое можно с большей пользой потратить на зарабатывание денег, а часть из них впоследствии отдать подрядчику. Во-вторых, далеко не все люди являются строительными мастерами. Соответственно, они попросту не умеют этого делать. В-третьих, если хозяин хочет организовать на территории квартиры неординарный ремонт — ему просто не обойтись без строительной компании.

Поэтому следующий логичный вопрос — как правильно выбрать компанию для ремонта квартиры. Рассмотрим несколько типов подрядных организаций и бригад, а также перечислим их достоинства и недостатки.

Первый тип — вольнонаемные рабочие (частный подряд). Их преимущества:

цены ниже рыночных на 10-20%;

отсутствие бюрократии, решения принимаются быстро, работа выполняется аналогично;

им можно довериться, если вам порекомендовали данную бригаду (отдельного мастера), или вы собственными глазами видели результат их работы.

К недостаткам частного подряда относится:

отсутствие информации о конкретных навыках работы мастеров с купленным вами материалами (особенно это касается дорогих и сложных материалов);

вы будете вынуждены чуть ли не тотально контролировать рабочих на всех этапах выполнения работы, а также помогать им в ее организации, а это занимает очень много сил и времени;

оплата дополнительных услуг, которые не были оговорены перед началом работ (это может быть значительная надбавка к общей стоимости ремонта).

Следующий тип подрядчика — профессиональные строительные бригады, так называемые «универсалы». Обычно это люди, которые занимаются основными строительными работами — заливкой фундамента, кладкой стен, возведением крыши и т.д. Однако их универсальность — это от лукавого. Лучше доверять работу в отдельной области лишь узкоспециализированным мастерам. Например, если вам нужно смонтировать или отремонтировать сантехнику — значит, вам нужен именно сантехник, а не каменщик, который заявляет о своей пресловутой универсальности. В противном случае все возникшие проблемы лягут на заказчика, то есть, на вас.

Следующий тип подрядчика — частные строительные компании. Обычно их основывают бывшие строители, переквалифицировавшиеся в индивидуальных предпринимателей. Обычно они имеют достаточный опыт для ведения собственного бизнеса, поэтому им можно доверять. И если вы обладает достаточным временем для выбора фирмы для ремонта, то такой вариант — это то, что вам нужно. Ведь именно такие ИП являются высококлассными профессионалами.

Однако выбор должен основываться на нескольких вводных. Первый совет — предложите будущему подрядчику выполнить небольшой объем работ. В соответствии с качеством, временем и ценой у вас будет пища для размышлений по поводу дальнейшей работы с ним. Второй совет — вы можете задать ИП следующие вопросы:

кто непосредственно будет выполнять ремонтные работы и квалификация этих мастеров;

каковы рамки ответственности подрядчика в случае возможного брака;

как организовывается работа, в частности, все этапы (от подготовительных работ до вывоза мусора);

возможность заключения юридического договора.

И последний тип — крупные строительные компании. Речь в данном случае не о застройщиках, а именно о строительных и ремонтных компаниях. Они имеют очевидные преимущества — официальное заключение договора, наличие квалифицированных мастеров и профессионального оборудования, да и компания просто дорожит своим имиджем.

Из недостатков стоит отметить более высокие цены, некоторую бюрократичность, не всегда согласованность в работе между различными строительными бригадами. Также при выборе подобной компании необходимо обратить внимание, имеет ли организация соответствующие лицензии, как проводится и организовывается строительный процесс и прочее. То есть, не является ли компания неким посредником между клиентами и отдельными упомянутыми выше частными подрядчиками. Поэтому к выбору стоит отнестись с должным вниманием.

Статья подготовлена при участии: ремонтный-рейтинг.рф – рейтинг ремонтно-строительных компаний.