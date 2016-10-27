Все мы знаем о том, что организму необходимы витамины , однако, зачем и каким образом они влияют, точное представление имеют не все. Эти вещества являются активаторами многих метаболических процессов, компонентами многих ферментов и проводящих систем. Но, всем нам с детства объясняли, что если витаминов будет мало – будешь плохо себя чувствовать, часто болеть и неважно выглядеть. Это чистая правда. Данные вещества, которые пищевой ценности не имеют, тем не менее важны для поддержания красоты и здоровья. Но откуда можно взять витамины?

Витамины вокруг нас

Основными источниками витаминов, причем абсолютно натуральных и максимально усваиваемых организмом, является питание. Витамины есть практически во всех продуктах, только процентное содержание и состав их различные. Наибольшее количество содержат продукты растительного происхождения, меньше их в животной пище, еще меньше в продуктах рафинированных или полуфабрикатах, прошедших многостадийную обработку теплом и химическими веществами. Поэтому, самым правильным и полноценным питанием являются здоровые, натуральные продукты, из которых приготовлена свежая пища. Длительное хранение, воздействие света, температур и кулинарная обработка частично разрушает витамины. Поэтому, существует сильная разница в содержании в одних и тех же продуктах витаминов по сезонам.

Максимальное количество их поступает в летнее и осеннее время, когда в рационе много свежих, не подвергающихся практически никакому воздействию продуктов. Способствует поступлению в организм полного спектра витаминов и разнообразие в питании. Так, жирорастворимые витамины в свежих плодах содержатся, но не в столь больших количествах, как в животных продуктах или маслах. Витамины группы В содержатся в злаковых культурах, продуктах с дрожжами и многих других, но их расходы велики, они не копятся в организме и их нужно потреблять ежедневно.

Витамины по сезонам

Поступление витаминов нужно ежедневно, и в зависимости от сезона, состояния здоровья и физической активности, потребности в некоторых из них возрастают. Иногда витамины по сезонам, содержащиеся только в привычной пище, не могут полноценно покрывать всех расходов организма. И тогда возникает необходимость в пополнении запасов за счет дополнительной витаминизации продуктов или приема аптечных препаратов. Это особенно актуально в зимний период и весной, когда естественных запасов витаминов в продуктах гораздо меньше, а расходы велики. В это время полезно будет обогащение рациона за счет введения дополнительных порций салатов, свежих овощей и фруктов, а если этого недостаточно – пищевых добавок или поливитаминных препаратов.

Неверно и утверждение, что витамины летом можно запасти впрок, если потреблять больше свежих плодов. Большинство из витаминов растворимы в воде и не откладываются про запас. Поэтому, от того, насколько хорошо вы ели ягоды и фрукты летом, не зависит состояние организма зимой. Оно будет зависеть от вашего питания именно в зимнее время. Но, несомненным плюсом витаминов летом будет их естественное происхождение, пополнить дефицит, накопленный за предыдущие периоды, можно именно в летнее время, и не будет требоваться дополнительный прием витаминных препаратов.

В теплое время года, если ваш рацион насыщен свежими плодами, это позволит организму выровнять баланс всех недостающих витаминных компонентов, а значит, нормализовать обменные процессы и укрепить иммунную систему. Естественно, это отразится и на общем состоянии, внешнем виде и самочувствии. По мере времени запасы начнут расходоваться, метаболические процессы расстраиваться, и организм снова начнет хандрить. Именно с этой целью и существует витаминизация рациона, введение в него дополнительных блюд из свежих плодов круглогодично. Если же ваше питание далеко от идеала и естественных витаминов в нем не хватает, тогда необходимо пополнение запасов извне, искусственно за счет препаратов.