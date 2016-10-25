Виртуальная АТС – один из важных атрибутов современного бизнеса, который умеет считать деньги. Это облачная система, заменяющая физическую АТС, соединяя внутренние номера компании с внешними телефонными линиями и сотовыми сетями. Зачем это может понадобиться? Во-первых, для того, чтобы наладить работу на начальном этапе после регистрации бизнеса. Или если у вас небольшая компания. Многие предприниматели указывают на сайте мобильные телефоны, что не очень хорошо отражается не реноме предприятия. А так у вас есть номер, который может использоваться для того, чтобы принимать заказы и обслуживать клиентов. Во-вторых, виртуальная АТС является многоканальной. Ваш телефон никогда не будет занят, а клиент не уйдёт к другому продавцу. В-третьих, такая система позволит вам записывать разговоры и собирать статистику, делая выводы в целях дальнейшего развития вашего бизнеса. В-четвёртых, даже если вы активно перемещаетесь по миру, часто бываете за границей, через виртуальную АТС до вас легко дозвониться. В-пятых, такая система позволяет тонко настроить телефонный сервис под себя. Среди других преимуществ виртуальной АТС, которые, в частности, предлагает ООО “Новосистем”, – отсутствие платы в соединении между сотрудниками (даже если они находятся в разных городах), приём звонков из разных источников (с мобильного, стационарного, SIP), настройка групп контактов (отдельные клиенты, к примеру, особо важные направляются на заранее запрограмированный телефонный номер), возможность проведения конференций между сотрудниками. Здесь же вы можете заказать услугу виртуального секретаря. Он не только поприветствует клиента, но и сможете сообщить ему о статусе заказа и другую информацию. Подключив услугу виртуальной АТС, вы можете получить федеральный номер. Это номер, который начинается с 8 800 и является необходимостью для многих крупных и не только компаний. Обычно он используется для организации справочной службы либо связи с клиентами из разных регионов. Вы можете зайти на сайт компании, посмотреть предложенные варианты номеров и выбрать необходимый. На выбор предлагаются обычные номера, бронзовые и серебряные. Таким образом, подключение виртуальной АТС - это возможность “убить” трёх зайцев сразу. Это полезный инструмент для сотрудников компании, которые могут проще и с большей эффективностью справляться со своими обязанностями, для клиентов, которые никогда не останутся без технической поддержки, и для руководителей бизнеса, получающих полноценный инструмент анализа и статистики деятельности компании.