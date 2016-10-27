На сегодняшний день можно заметить удивительную тенденцию фактически ежедневного роста количества автомобилей на дорогах Москвы. Это в свою очередь провоцирует прямо пропорциональное увеличение пробок, заторов и количества дорожно-транспортных происшествий, вследствие чего можно застрять в многокилометровой очереди на длительное время.

Существует еще более неприятная картина, когда автолюбитель может невольно стать заложником ситуации из-за технической неисправности своего стального коня. Это способно существенно подпортить нервы и потратить время, как водителя, так и всех участников дорожного движения.

Идеальным вариантом выхода из создавшейся ситуации будет использование услуг эвакуатора.

Преимущества вызова эвакуаторной службы

Эвакуаторная служба предоставляет услуги эвакуатора по самым дешевым и доступным расценкам. Что делает ее лидером по цене, скорости и качеству услуг.

За счет сотрудничества большого количества компаний и частных лиц, которые занимаются непосредственно услугами эвакуации транспорта, заказ будет обработан и выполнен в самое короткое время. Среднее время ожидания составляет около 24 минут, что является достаточно быстрым сроком в условиях загруженности московских автодорог.

Самое быстрое и точное время подачи эвакуатора обеспечивается благодаря использованию специальной навигационной системы ГЛОНАСС.

Наличие всей необходимой и отчетной документации, заверенной печатями, способствует тому, что каждый автомобилист может быть полностью уверен в целостности и сохранности доставки своего автомобиля.

Сервис, предоставляющий весь диапазон услуг эвакуатора, работает 24 часа в сутки, что позволяет решить проблему автодоставки в самое короткое время и в любое время дня или ночи

Перечень услуг, предоставляемых эвакуаторными компаниями

Современный эвакуатор в Москве отличается надежностью, качеством и скоростью предоставления следующих услуг:

услуга срочной эвакуации;

эвакуаторная машина, оснащенная специальным манипулятором;

услуги эвакуации специальной техники;

наличие эвакуаторной машины, оснащенной лебедками;

услуга эвакуации такой техники, как разнообразные катера и лодки;

предоставление скорой технической помощи непосредственно на дороге.

Компания, предоставляющая любую техническую помощь и доставку автотранспорта в любую указанную точку, охватывает огромный диапазон всей техники: от разнообразных видов мототранспорта до больших моделей и марок авто, автобусов, катеров и спецтехники.

Стоимость услуг

На конечную финансовую стоимость предоставления услуги эвакуатора влияют такие факторы:

непосредственный объем работ и количество предоставленных услуг;

категория и модель используемого в процессе эвакуации транспортного средства;

время суток, в которое предоставляются указанные услуги;

степень удаленности эвакуируемого транспортного средства от городской черты;

длительность простаивания;

дальность и километраж услуг перевозки.

Как заказать эвакуатор

Для заказа эвакуатора достаточно связаться с диспетчером и сообщить следующую информацию:

данные, личную и контактную информацию автовладельца;

номер автомобиля, его марку и цвет;

причина, по которой вызвана необходимость подключения услуг эвакуатора;

точка расположения транспортного средства на момент вызова эвакуатора;

конечная точка, куда необходимо доставить заявленное транспортное средство.

Важной информацией, необходимой для заявки диспетчеру, будет также указание таких нюансов, как трудности и препятствия подъезда, серьезные неисправности рулевого управления авто и другие поломки технического характера.

Вызов эвакуатора в специальной компании – это быстрый, надежный и дешевый способ доставки транспортного средства в любую указанную клиентом точку.