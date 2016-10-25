Имя: Керимов Сулейман

Карьера: Политик, Бизнесмен

Дата рождения: 12 марта 1966, знак зодиака Рыбы

Место рождения: Дербент, Дагестан



Сулейман Абусаидович Керимов – известный российский бизнесмен, член Совета Федерации

Федерального Собрания РФ от Дагестана и владелец российского футбольного клуба «Анжи».



Биография Сулеймана Керимова



Сулейман Керимов родился в Дербенте – дагестанском городе с многовековой историей,

расположенном на Каспийском побережье. Он стал третьим и самым младшим ребенком в семье.

Его отец, Абусаид Керимович, был юристом и служил в Дагестанском уголовном розыске, а мать

работала в Сберкассе бухгалтером. Сулейман окончил обычную советскую школу, как и его

старшие брат и сестра. По словам учителей и одноклассников, Керимов обожал математику. Но, в

отличие от многих школьников, увлекался не только учебой, уделяя много времени и сил спорту.

Быстроту реакции, ловкость и скорость Сулейман развивал на тренировках по дзюдо, а силу и

выносливость – тренируясь с гирями. Причем, это были не сиюминутные увлечения – в институте

Керимов стал КМС по дзюдо, а в армии одержал победу на чемпионате дивизии по гиревому

спорту.



Школу Керимов закончил в 1983 году, получив аттестат с отличием. Успехи в точных науках

помогли ему успешно сдать экзамены в Дагестанский политехнический институт и поступить на

строительный факультет. В те годы у студентов дневного отделения не было отсрочки от армии, и

в 1984 году Сулейман отправился служить в войска РВСН. Решительность и ответственность

Керимова не раз отмечались командирами, и службу он успешно закончил в 1986 году старшим

сержантом.



По возвращении с воинской службы, Сулейман перевелся из Политеха в Дагестанский

госуниверситет, сменив строительный факультет на экономический. Однокашники отзывались о

нем, как об интеллигентном, обаятельном и ответственном человеке. Ответственность и умение

находить общий язык Керимов развивал и на общественной работе, на посту зампреда

университетского профсоюзного комитета.



Карьера и первый капитал



По окончании университета Сулейман Керимов был принят на должность экономиста на завод

«Эльтав» в Махачкале, одном из крупнейших в Дагестане. В течение шести лет карьера Керимова

шла в гору, и от рядового экономиста он прошел путь до помощника гендиректора.

После распада СССР завод «Эльтав» стал одним из соучредителей Федерального промышленного

банка. Банк был необходим для взаимодействия производства со смежными предприятиями и

потребителями, которые находились в разных странах. Представлять интересы завода в банке и

стал Керимов, со временем перебравшись в столицу окончательно.

То время, как и людей, заработавших тогда первые капиталы, можно оценивать по-разному. Но

вне зависимости от личных пристрастий и политических убеждений, все, кто знал тогда Сулеймана

Керимова, отмечали его внимательность к деталям, молниеносную реакцию и способность

принимать нетривиальные решения.



Нафта Москва

К 1999 году Керимов приобрел и довел до 100% свою долю в фирме «Нафта Москва» - российском

нефтяном трейдере. С этого момента начался процесс реорганизации компании в полноценный

инвестиционный холдинг.

По мнению некоторых контрагентов, бизнес Сулейман Абусаидович вел довольно жестко. Но в

бизнесе, как и в политике, игроков оценивают по единственному критерию – по результату. А с

этим у Керимова проблем не было. За минимальный срок его компания «Нафта Москва»

ворвалась в тройку лидеров рынка слияний и поглощений, заняв почетное место наравне с

«Русалом» Олега Дерипаски и «Millhouse» Романа Абрамовича. С кем впоследствии он стал

сотрудничать. Такое соседство показывает неоспоримый результат, и объективнее могут быть

только показатели доходности. С ними у Керимова тоже все в порядке – по некоторым сделкам

показатели достигали 600%.

Керимов понимал, что в нефтяной и газовой промышленности можно заработать огромные

суммы денег. За период с 2002 по 2008 год интересы «Нафта Москва» касались приобретения

акций различных отечественных предприятий. Представители и руководители этих компаний

отзываются о Керимове, как о человеке цепком и всегда достигающем поставленной цели. При

этом многие отмечают его восточное обаяние и выраженную харизму прирожденного лидера.

С 2006 года интересы структур Сулеймана Керимова были переориентированы на западные

рынки и работу с зарубежными ценными бумагами. По аналогии с финансовым участием

«Сбербанка» и «ВТБ» в отечественных проектах, за рубежом к сотрудничеству привлекались

Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse. В то время, приступая к покупкам акций западных

компаний (в числе которых были British Petroleum, Volvo и др), Керимов лично знакомился с

директорами ведущих инвестиционных банков и крупнейших компаний, в частности – с

основателем Microsoft Биллом Гейтсом.

Мировой экономический кризис 2008 года по оценкам разных экспертов обошелся Керимову в 20

млрд. USD. Кто-то связывает это с ошибочным планированием, кто-то – с излишним азартом. Но

вне зависимости от отношения к произошедшему, все сходятся на том, что огромные потери не

выбили Керимова из колеи, в полном соответствии с постулатом Ницше – «то, что нас не убивает –

делает нас сильнее».

В портфеле Керимова в разное время появлялись акции самых разных компаний, от

монополистов, таких как «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть» и «Уралкалий», до менее известных,

таких, например, как «Варьеганнефтегаз», «Полиметалл», «Мостелеком», «Меркадо» и другие.

Полюс Золото

Акции компании «Полюс Золото», крупнейшего производителя золота в России, Керимов

приобретает в 2009 году. К 2012 компания вышла на IPO на Лондонской бирже (LSE), а в 2015

структуры Керимова консолидировали права на 95 % акций компании, проведя выкуп акций у

миноритариев. В апреле 2016 года Керимов ввел двух старших детей в состав правления

компании «Полюс золото».



Роль Керимова в Благотворительности

С 2013 году бизнесмен передает все свои активы в управление учрежденному им

благотворительному фонду Suleyman Kerimov Foundation, который очень плотно взаимодействует

с крупнейшими российскими и международными благотворительными организациями. Фонд

существует с 2007 года и реализует гуманитарные, образовательные и культурные проекты не

только в России, но и во многих других странах – Армении, Бельгии, Китае, Германии, Греции,

Израиле. Самые внушительные суммы инвестируются в Дагестан.

С 2006 Сулейман Керимов способствует развитию вольной борьбы на территории России, его

благотворительный фонд вместе с Федерацией спортивной борьбы России и Фондом поддержки

спорта «Новая перспектива» финансирует национальную программу развития вольной и греко-

римской борьбы «Борись и побеждай».

Является Председателем Попечительского Совета Федерации спортивной борьбы России с

момента его основания в 2006 году.

Также входит в Попечительский совет образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в

Сочи.



Политика

С 2008 года Керимов представляет Республику Дагестан в Совете Федерации РФ в верхней палате

Парламента. Представляет в СФ законодательный орган государственной власти Республики

Дагестан. С сентября 2016 года бизнесмен был переизбран сенатором Совета Федерации от

Республики Дагестан.

С марта 2008 по март 2011 – член Комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению.

До избрания представителем в Совет Федерации – депутат Государственной Думы Федерального

Собрания РФ четвертого созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по

физической культуре, спорту и делам молодежи.

Личная жизнь

Сулейман Керимов женат со студенческих лет и воспитывает троих детей: старшая дочь –

Гульнара (1990), средний сын Абусаид (1995) и младшая дочь Аминат (2003).