Имя: Керимов Сулейман
Карьера: Политик, Бизнесмен
Дата рождения: 12 марта 1966, знак зодиака Рыбы
Место рождения: Дербент, Дагестан
Сулейман Абусаидович Керимов – известный российский бизнесмен, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ от Дагестана и владелец российского футбольного клуба «Анжи».
Биография Сулеймана Керимова
Сулейман Керимов родился в Дербенте – дагестанском городе с многовековой историей,
расположенном на Каспийском побережье. Он стал третьим и самым младшим ребенком в семье.
Его отец, Абусаид Керимович, был юристом и служил в Дагестанском уголовном розыске, а мать
работала в Сберкассе бухгалтером. Сулейман окончил обычную советскую школу, как и его
старшие брат и сестра. По словам учителей и одноклассников, Керимов обожал математику. Но, в
отличие от многих школьников, увлекался не только учебой, уделяя много времени и сил спорту.
Быстроту реакции, ловкость и скорость Сулейман развивал на тренировках по дзюдо, а силу и
выносливость – тренируясь с гирями. Причем, это были не сиюминутные увлечения – в институте
Керимов стал КМС по дзюдо, а в армии одержал победу на чемпионате дивизии по гиревому
спорту.
Школу Керимов закончил в 1983 году, получив аттестат с отличием. Успехи в точных науках
помогли ему успешно сдать экзамены в Дагестанский политехнический институт и поступить на
строительный факультет. В те годы у студентов дневного отделения не было отсрочки от армии, и
в 1984 году Сулейман отправился служить в войска РВСН. Решительность и ответственность
Керимова не раз отмечались командирами, и службу он успешно закончил в 1986 году старшим
сержантом.
По возвращении с воинской службы, Сулейман перевелся из Политеха в Дагестанский
госуниверситет, сменив строительный факультет на экономический. Однокашники отзывались о
нем, как об интеллигентном, обаятельном и ответственном человеке. Ответственность и умение
находить общий язык Керимов развивал и на общественной работе, на посту зампреда
университетского профсоюзного комитета.
Карьера и первый капитал
По окончании университета Сулейман Керимов был принят на должность экономиста на завод
«Эльтав» в Махачкале, одном из крупнейших в Дагестане. В течение шести лет карьера Керимова
шла в гору, и от рядового экономиста он прошел путь до помощника гендиректора.
После распада СССР завод «Эльтав» стал одним из соучредителей Федерального промышленного
банка. Банк был необходим для взаимодействия производства со смежными предприятиями и
потребителями, которые находились в разных странах. Представлять интересы завода в банке и
стал Керимов, со временем перебравшись в столицу окончательно.
То время, как и людей, заработавших тогда первые капиталы, можно оценивать по-разному. Но
вне зависимости от личных пристрастий и политических убеждений, все, кто знал тогда Сулеймана
Керимова, отмечали его внимательность к деталям, молниеносную реакцию и способность
принимать нетривиальные решения.
Нафта Москва
К 1999 году Керимов приобрел и довел до 100% свою долю в фирме «Нафта Москва» - российском
нефтяном трейдере. С этого момента начался процесс реорганизации компании в полноценный
инвестиционный холдинг.
По мнению некоторых контрагентов, бизнес Сулейман Абусаидович вел довольно жестко. Но в
бизнесе, как и в политике, игроков оценивают по единственному критерию – по результату. А с
этим у Керимова проблем не было. За минимальный срок его компания «Нафта Москва»
ворвалась в тройку лидеров рынка слияний и поглощений, заняв почетное место наравне с
«Русалом» Олега Дерипаски и «Millhouse» Романа Абрамовича. С кем впоследствии он стал
сотрудничать. Такое соседство показывает неоспоримый результат, и объективнее могут быть
только показатели доходности. С ними у Керимова тоже все в порядке – по некоторым сделкам
показатели достигали 600%.
Керимов понимал, что в нефтяной и газовой промышленности можно заработать огромные
суммы денег. За период с 2002 по 2008 год интересы «Нафта Москва» касались приобретения
акций различных отечественных предприятий. Представители и руководители этих компаний
отзываются о Керимове, как о человеке цепком и всегда достигающем поставленной цели. При
этом многие отмечают его восточное обаяние и выраженную харизму прирожденного лидера.
С 2006 года интересы структур Сулеймана Керимова были переориентированы на западные
рынки и работу с зарубежными ценными бумагами. По аналогии с финансовым участием
«Сбербанка» и «ВТБ» в отечественных проектах, за рубежом к сотрудничеству привлекались
Deutsche Bank, Morgan Stanley и Credit Suisse. В то время, приступая к покупкам акций западных
компаний (в числе которых были British Petroleum, Volvo и др), Керимов лично знакомился с
директорами ведущих инвестиционных банков и крупнейших компаний, в частности – с
основателем Microsoft Биллом Гейтсом.
Мировой экономический кризис 2008 года по оценкам разных экспертов обошелся Керимову в 20
млрд. USD. Кто-то связывает это с ошибочным планированием, кто-то – с излишним азартом. Но
вне зависимости от отношения к произошедшему, все сходятся на том, что огромные потери не
выбили Керимова из колеи, в полном соответствии с постулатом Ницше – «то, что нас не убивает –
делает нас сильнее».
В портфеле Керимова в разное время появлялись акции самых разных компаний, от
монополистов, таких как «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть» и «Уралкалий», до менее известных,
таких, например, как «Варьеганнефтегаз», «Полиметалл», «Мостелеком», «Меркадо» и другие.
Полюс Золото
Акции компании «Полюс Золото», крупнейшего производителя золота в России, Керимов
приобретает в 2009 году. К 2012 компания вышла на IPO на Лондонской бирже (LSE), а в 2015
структуры Керимова консолидировали права на 95 % акций компании, проведя выкуп акций у
миноритариев. В апреле 2016 года Керимов ввел двух старших детей в состав правления
компании «Полюс золото».
Роль Керимова в Благотворительности
С 2013 году бизнесмен передает все свои активы в управление учрежденному им
благотворительному фонду Suleyman Kerimov Foundation, который очень плотно взаимодействует
с крупнейшими российскими и международными благотворительными организациями. Фонд
существует с 2007 года и реализует гуманитарные, образовательные и культурные проекты не
только в России, но и во многих других странах – Армении, Бельгии, Китае, Германии, Греции,
Израиле. Самые внушительные суммы инвестируются в Дагестан.
С 2006 Сулейман Керимов способствует развитию вольной борьбы на территории России, его
благотворительный фонд вместе с Федерацией спортивной борьбы России и Фондом поддержки
спорта «Новая перспектива» финансирует национальную программу развития вольной и греко-
римской борьбы «Борись и побеждай».
Является Председателем Попечительского Совета Федерации спортивной борьбы России с
момента его основания в 2006 году.
Также входит в Попечительский совет образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в
Сочи.
Политика
С 2008 года Керимов представляет Республику Дагестан в Совете Федерации РФ в верхней палате
Парламента. Представляет в СФ законодательный орган государственной власти Республики
Дагестан. С сентября 2016 года бизнесмен был переизбран сенатором Совета Федерации от
Республики Дагестан.
С марта 2008 по март 2011 – член Комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению.
До избрания представителем в Совет Федерации – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ четвертого созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту и делам молодежи.
Личная жизнь
Сулейман Керимов женат со студенческих лет и воспитывает троих детей: старшая дочь –
Гульнара (1990), средний сын Абусаид (1995) и младшая дочь Аминат (2003).