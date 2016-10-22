Одним из условий производительности и функциональности ИТ-инфраструктуры предприятий различных сфер деятельности является использование высококачественного современного оборудования, характеристики которого дают возможность выполнять высокопроизводительные вычисления, работать с БД и быстро обрабатывать поступающую информацию. Одним из наименований продукции американской компании HP, пользующимся повышенным спросом, является новая модель сервера HP ProLiant DL360 Gen9.

HP (с 2015 года HPE) сегодня является одним из лидеров в области производства оборудования для корпоративных клиентов и разработки программного обеспечения. Корпоративным клиентам предлагаются устройства и системы, использование которых способствует развитию и повышению доходности предприятий различных форм, направлений деятельности и объемов производства.

Ознакомиться с преимуществами этой модели подробнее можно на сайте. Эта техника имеет превосходные технические и эксплуатационные характеристики, что делает ее высоко востребованной среди владельцев бизнеса различных сфер деятельности.

Эксплуатационные возможности модели обеспечивают:





два инновационных процессора;





процессоры с 22 вычислительными ядрами и 44 потоками на каждый;





24 DIMM-слота для оперативной памяти (наращивание объема памяти возможно до 3 Тб);





высокоскоростная память последнего поколения, оснащенная модифицированной системой коррекции ошибок.





Поставляется сервер в корпусе, высота которого составляет 1U, что позволяет разместить оборудование в помещениях с ограниченной площадью.

Эффективность инновационных модулей памяти превышает показатели предыдущих моделей на 23%. Кроме того, новая версия оснащена флагманскими твердотельными накопителями, позволяющими снизить время задержки при повышении производительности. Функция Trusted Platform Module обеспечивает более высокий уровень безопасности. Конфигурации сервера полностью соответствуют требованиям ENERGY STAR, что является гарантией экономии электроэнергии и сокращения расходов клиентов. Как видите, данная техника имеет прекрасные технические и эксплуатационные характеристики. Так что обязательно подумайте о ее покупке, так как у вас появится возможность вывести свой бизнес на новый качественный уровень. Надежное оборудование будет этому способствовать.