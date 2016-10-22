Даже наиболее дорогие и качественные конструкции с течением времени частично или полностью теряют функциональность, а потому не могут эксплуатироваться по назначению без проведения профессиональной диагностики и последующего ремонта.

Среди прочего это утверждение относится к пластиковым окнам, установленным практически в каждой квартире, а также в подавляющем большинстве частных домов, расположенных на территории нашего города.

Конечно, изначально (при правильной установке) эти конструкции выполняют свое предназначение без каких либо нареканий, однако, вследствие неблагоприятных климатических условий или прочих факторов, вышеупомянутые изделия могут быть повреждены, и тогда без ремонта пластиковых окон в компании «Мастер Окон» попросту не обойтись.

Кроме того, одной из часто встречаемых причин неисправностей этих конструкций является их некорректная эксплуатация. Отсутствие элементарного ухода и небрежность зачастую приводят к катастрофическим последствиям, часть из которых могут исправить только профессионалы.

В каких случаях ремонт пластиковых окон становится необходимостью?

Безусловно, при обнаружении некоторых повреждений, вы можете попробовать избавиться от них самостоятельно. Однако делать это следует лишь при условии, что вы обладаете необходимыми навыками и имеете соответствующий опыт. В противоположном случае следует обратиться к экспертам. Они гарантированно устранят проблему, а окна послужат вам еще немало лет.

Однако в каких случаях стоит прибегать к услугам сторонних специалистов? Бить тревогу следует после обнаружения одного из нижеперечисленных «симптомов»:

появление наледи в зимнее время года;

постоянные продувания;

сложность в открытии и закрытии окон.

Словом, если вы видите какие-либо отклонения от нормы, то лучше не затягивать, а сразу обратиться к профессионалам в компанию «Мастер Окон». Такой шаг позволит сэкономить немало сил и времени, а главное, выполнить качественный ремонт пластиковых окон без излишней самодеятельности.

Кроме того, предприняв такой шаг, вы обезопасите себя от возможных негативных последствий. Ведь малейшая ошибка, допущенная в процессе неквалифицированного ремонта, может привести к необходимости замены окон, а значит, к серьезным финансовым затратам. Не рискуйте зря, обращайтесь к нам. Мы поможем, причем сделаем это быстро и недорого!

Ремонт пластиковых окон: особенности оказания услуги

Если вам потребуется по-настоящему квалифицированная помощь, то мы ее предоставим! Причем в качестве оказываемых нами услуг можете не сомневаться! Замена лопнувшего стеклопакета, ремонт фурнитуры, устранение микроповреждений – все это мы делаем необычайно быстро и грамотно.

Мы способны выполнить ремонт пластиковых окон в максимально краткие сроки. При этом результаты работы будут радовать вас в течение многих лет. Доказательством этому послужит предоставляемая нами фирменная гарантия.

Доверившись нам, вы гарантированно не прогадаете, и вскоре вы лично в этом убедитесь!