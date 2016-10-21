Псориаз - это хроническое неинфекционное заболевание, которое проявляется по большей части в виде высыпаний и шелушений кожи. Болезнь является очень распространённой, от неё страдает каждый двадцать пятый человек на планете, и она стремительно молодеет. Большинство пациентов, которые сталкиваются с симптомами, - молодые люди в возрасте до 20 лет. Особая трудность в лечение заключается в том, что точные причины возникновения псориаза не установлены. Есть ряд теорий, но современная медицина в основном сошлась во мнении, что высыпания на коже являются следствием целого комплекса причин. По факту псориаз - это ненормальная реакция организма на определённые внешние раздражители. Это могут быть сдвиги в иммунной системе, нарушение обмена веществ, различные расстройства эндокринной системы, а также проблемы неврологического характера. Единственное, что известно точно, что псориаз не является заразным. Это не инфекция. Заболевание бывает двух типов. В первом случае оно является в определённым смысле наследственным. Проблемы иммунной системы переходят от родителей к детям. Второй тип не связан с наследственными факторами. Заболевание приобретается, чаще всего после 40 лет. Какими бы ни были причины, лечение должно быть эффективным. Если псориаз высыпал на голове, то поможет шампунь псорилом. Это гомеопатическое лекарственное средство, которое позволяет позволяет побороться с кожными заболеваниями, зудом, раздражением. По данным исследования Российской медицинской академии последипломного образования, устранение симптомов на 20% происходит уже после восьми недель. Псорилом при псориазе - очень популярное средство благодаря целому ряду факторов. Это быстрый видимый результат (облегчение уже после первого применения), отсутствие противопоказаний (содержит только природные компоненты), продление периода ремиссии (длительный терапевтический эффект), возможность длительного приёма (не вызывает раздражения кожи и привыкания). Как показывает практика, псорилом шампунь псориазе поможет в 92% случаев, когда человек сталкивается с этим распространённым заболеванием. Основные компоненты шампуня - салициловая кислота (снимает воспаление и зуд кожи), берёзовый дёготь (снижает покраснение и зуд кожи), цинк пиритион (устраняет воспаление и шелушение). У псорилома широкая сфера применения. Это не только псориаз, но и себорея, дерматит и экзема. Эффективность препарата доказана многочисленными исследованиями.



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