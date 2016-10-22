Промышленные холодильные склады – это здания, внутри которых с помощью специального оборудования поддерживается стабильная низкая температура. Они необходимы для хранения пищевой, фармацевтической и некоторых других видов продукции. По температурному режиму различают склады двух типов: низко и среднетемпературные, соответственно, внутренняя температура в них – ниже 0 или от 0 до +10 градусов. Оптимальным материалом для их строительства сегодня считают сэндвич-панели.

Конструкция

Здание холодильного склада (как тут - http://profholod.ru/catalog/cold_storage/) установлено на специальном фундаменте и имеет каркасную конструкцию из металлопрофиля с обшивкой сэндвич-панелями стен и кровли. В качестве утеплителя в них используется полимерный материал на основе жесткого пенополиуретана – PUR или PIR. Стеновые панели выполнены с замком типа «шип-паз» на торцах, поэтому при их сборке исключено образование мостиков холода. В кровельных для соединения также имеется специальной формы замок.

Чтобы предотвратить промерзание грунта под полом должно быть оборудовано вентилируемое подполье либо нагреватели. Фундамент рассчитывают с учетом геологических особенностей грунта и веса ограждений склада вместе с оборудованием и подлежащими хранению товарами.

В проеме входа устанавливают двери с уплотнителем по контуру. Они могут быть накладные или врезные распашной конструкции либо сдвижные. Створки выполнены из трехслойной панели с пенополиуретановой теплоизоляцией и металлической обшивкой.

Сферы использования

Холодильные склады используют для хранения продукции и сырья для пищевой промышленности, фармацевтических товаров. В них может размещаться мясо, рыба, овощи и фрукты, фасованные товары, медпрепараты.

При хранении крупногабаритной продукции вход оборудуют двустворчатой дверью. В случае использования погрузчиков для транспортировки грузов устанавливают двери без порога. В складах любого назначения удобно использовать откатные двери. Для низкотемпературных складов вдоль контура двери должен быть установлен нагреватель, чтобы предотвратить примерзание.

От области использования склада зависит выбор материала облицовки сэндвич-панелей. При хранении в них пищевых продуктов используют панели, облицованные нержавеющей сталью пищевых сортов. При повышенных требованиях к гигиеничности поверхностей применяют панели, облицованные гладкими листами.

Преимущества

Панели с ППУ теплоизоляцией имеют малый вес. Благодаря чему склады из них просто монтировать. Не нужно использовать подъемную технику большой грузоподъемности. Для здания не требуется массивный фундамент. Это удешевляет постройку.

Высокие теплоизоляционные свойства полиуретана позволяют снизить затраты на поддержание температурного режима и уменьшить толщину стен. Толщину панелей выбирают в зависимости от климатической зоны расположения здания и требуемого внутреннего терморежима.

Конструкция склада из сэндвич-панелей на металлокаркасе отличается высокой прочностью. Допускается ее многократная разборка и повторный монтаж. Такое строение можно быстро демонтировать и выполнить его монтаж на другом месте. При необходимости можно проводить любое переоборудование склада: установить внутренние перегородки, прорезать дополнительный дверной проем и т. п.

Материалы, из которых выполнены ограждающие конструкции склада, обладают высокой долговечностью. Пенополиуретановый теплоизоляционный слой не впитывает влагу. Его коэффициент теплопроводности не изменяется на протяжении 10-летнего срока эксплуатации. Модифицированный материал, полученный на основе полиуретана – полиизоцианурат – отличается повышенной огнестойкостью.

Благодаря указанным качествам холодильные склады из сэндвич-панелей сегодня наиболее востребованы промышленными предприятиями.