Наш центр диагностики и хирургии глаза носит имя заслуженного офтальмолога России - Святослава Федорова. Поэтому в своей работе мы просто обязаны постоянно поддерживать одинаково высокий уровень и развивать профессиональные качества наших специалистов. Именно поэтому пациенты предпочитают обращаться к нам - в нашем центре используется последнее медицинское оборудование, а лечение проводится новейшими научными методами.



Почему пациенты выбирают нашу клинику



Глаз по своей структуре является одним из сложнейших человеческих органов. В то же время он наиболее часто подвергается всевозможным заболеваниям и возникновением различных патологий. Причин таковым может быть множество, но в каждом случае пациент заинтересован в профессиональной помощи и скорейшем выздоровлении. Это два стержня всей нашей деятельности. Во-первых, за основу в нашей клинике принята именно оперативная помощь, во-вторых, мы всегда стараемся помочь человеку.



В нашем центре используются только последние диагностические методы. Даже сложнейшие операции проходят в короткие сроки с минимальным периодом реабилитации. Перед тем, как принимать решение о способе лечения заболевания, наши специалисты пытаются найти более эффективный способ, и в то же время, чтобы он оказался наиболее удобным для самого пациента.



В штате центра им. Святослава Федорова состоят офтальмологи высшей категории с большим клиническим опытом и достаточными теоретическими знаниями для решения даже самых серьезных проблем со зрением. Нередко бывает и так, что люди обращаются к нам после посещения других глазных клиник, где им не смогли помочь. Мы же помогаем пациентам всегда, даже в самых тяжелых случаях.



В каких направлениях мы работаем



В Ophthalm.com можно обратиться с любыми проблемами со зрением. Это могут быть, к примеру, возрастные отклонения (типичное ухудшение зрения), врожденные патологии (близорукость/дальнозоркость и т.д.). Так же мы лечим приобретенные заболевания (катаракта, глаукома, разрыв сетчатки, атрофии зрительных нервов), и даже физические повреждения и травмы.



Перед тем, как принять решение о курсе лечения, с пациентом беседует профильный специалист, т.к. в некоторых случаях достаточно лишь пройти короткий диагностический курс, в иных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Но не зависимо от способа лечения заболевания, в течение всего времени лечения и реабилитации он будет наблюдаться у профессионалов глазного центра Ophthalm.com.