Онлайн-мегамаркет «Комус» предлагает устроить выгодное чаепитие

Онлайн-гипермаркет «Комус» предлагает покупателям устроить выгодное чаепитие. Под таким названием в магазине проходит очередная акция на чай, кофе и бутилированную воду. Скидка в 20–25 % на акционные товары позволит сэкономить.

Это ваш шанс приобрести растворимый кофе Carte Noir в упаковке 150 г за 599 р., арабику в зернах Ambassador Blue Label (1 кг) за 649 р. и зеленый чай Riston Premium taste (100 пакетиков) за 344 р.

Октябрьский ценопад — повод устроить семейный праздник или корпоратив, пополнить запасы бакалеи на семейной или офисной кухне. Успейте принять участие в акции и читайте подробную информацию на страницах ресурсов «ВКонтакте» и «Фейсбук», оставляйте ваши комментарии.

Что в списке товаров с 25-процентной скидкой?

На какие товары «Комус» снизил цены накануне «Выгодного чаепития»? В акции участвуют:

черный и зеленый чай в пакетах для одноразовой заварки и листовой: «Принцесса Нури», Riston, Greenfild, Maitre, Ahmad;

кофе растворимый и натуральный (в зернах, молотый): «Черная карта», Paulig, «Жокей», Ambassador, Nescafe;

одноразовая бумажная и пластиковая посуда: вилки, ложки, тарелки, стаканы;

газированная и негазированная питьевая бутилированная вода «Святой Источник».

Как видите, большой список продукции, который позволит выбрать лучшее в рамках бюджетного предложения.

«Комус» доставит продукты до дома и офиса

Доставка продуктов питания и других составляющих для чаепития — компетенция интернет-магазина. Вам нужно лишь оформить заказ на сайте, указав менеджеру адрес и время. Нужные товары курьер доставит до двери. Услуга будет бесплатной, если покупка на сумму от 3 тыс. рублей. (если только в Москве)

«Комус» заботится о своих заказчиках, поэтому регулярно вносит интересные предложения. Это скидки и акции, бонусы и индивидуальные программы лояльности для постоянных клиентов. Покупайте товары оптом и экономьте до 10 % средств.

Кстати, кроме продуктов питания, на сайте можно заказать массу других полезных вещей. «Комус» — это свыше 100 тыс. позиций товаров: электроника и кухонная техника, мебель, канцелярские принадлежности, сейфы, бытовая химия, бумажная продукция и наборы для творчества.

Контактная информация

Телефоны: 8 (495) 280-06-57 (Москва), 8 (800) 200-33-83 (регионы, звонок по РФ бесплатный).

Электронная почта: call-center@komus.net.