Бородавки являются одними из наиболее распространенных, доброкачественных и стойких наростов, которые портят внешний вид кожи и слизистых оболочек. Существует несколько типов не остроконечных кондилом, которые различаются местоположением и типом вируса папилломы человека (источник инфекции). Современные клиники предлагают несколько методов лечения общих бородавок. Если у вас появился небольшой нарост на теле, не медлите с визитом к врачу. Записаться на прием к лучшему специалисту Москвы онлайн вам поможет сервис DocDoc.ru. Этот справочный ресурс содержит огромную базу московских клиник с предлагаемыми услугами и расценками. Выбрать подходящий медицинский центр на сайте можно по месту расположения, отзывам или рейтингу.

Лечение бородавок в первую очередь направлено на уменьшение физического и психологического дискомфорта пациента, а также на предотвращение распространения инфекции. Хотя существует несколько вариантов терапии, нет единственного метода, который вызывает полную ремиссию во всех случаях.

Способы терапии бородавок в современных клиниках

Современные формы терапии вируса папилломы человека включают в себя:

физическое уничтожение (криотерапия с жидким азотом, хирургическое удаление, электрокоагуляция, воздействие импульсным лазером или углекислым газом);

разрушение химикатами (салициловой кислотой, 80% раствором фенола, подофиллиновой смолой, кантаридином);

терапию иммуномодуляторами;

окклюзию адгезивной лентой.

Выбор подходящего метода обычно основан на побочных эффектах (боль, рубцевание), скорости реакции и стоимости процедуры. Лечение, как правило, начинается с более простых способов, которые имеют меньше побочных эффектов. Самыми распространенными современными методами, к которым прибегают в первую очередь, являются криотерапия и электрокоагуляция.

Криотерапия

Наиболее эффективным способом лечения бородавок является криотерапия, в рамках которой обычно используется жидкий азот. Он замораживает ткани на протяжении 10-20 секунд и разрушает нарост. Принцип действия криотерапии заключается в том, что низкие температуры вызывают местное раздражение, которое стимулирует иммунную реакцию против вируса. Процедура замораживания проходит быстро в амбулаторных условиях и не требует от пациента дальнейшего приема лекарств.

Электрокоагуляция

Электрокоагуляция бородавок включает в себя тепловую коагуляцию вирусного поражения. Для выполнения электрохирургии необходима местная анестезия. В этом случае врач использует специальный инструмент – электрокаутер. Через него проходит постоянный ток, который направляется на бородавку. При использовании переменного тока электричество течет от прибора через пациента к пластине заземления. Цель этого метода состоит в том, чтобы уничтожить вирус в эпидермисе, не навредив тканям в основе дермы. Электрокоагуляция обеспечивает очень низкий риск образования рубцов и полное удаление нароста за один сеанс.