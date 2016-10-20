Ламинат - один из самых красивых и простых материалов для декорирования полов. Для его укладки нужно минимум времени и опыта. Чтобы начать монтаж ламината, нужны такие инструменты, как:

ножовка с мелкими зубцами или ее электрический вариант,

длинная линейка,

нож канцелярский,

ножницы,

молоток с резиновой основой.

А также будут необходимы карандаш, бечевка, деревянные клинья.

Выбор и подготовка ламината к укладке

Приобретая этот материал, следует заранее продумать как его будут устанавливать и «раскраивать». От этого во многом зависит то, какой толщины ламинат покупается. Покупка более широких и длинных панелей гарантирует меньше отходов при монтаже.

Чаще всего основным способом укладки этого материала является установка длинных панелей вдоль источника света — ламп, окна, двери. Укладка ламината в диагональной плоскости характерна для веранд, лоджий, но считается более сложной и затратной по материалам.

Кроме инструментов могут понадобиться также дополнительные материалы:

Полиэтиленовая пленка как гидроизоляционный, амортизирующий материал. Пробковое покрытие для шумоизоляции. Плинтуса из пластика и крепежи для них.

Новые материал можно положить на бетонную, цементную стяжку. А вот старые ламинатные панели лучше укладывать на линолеум, паркет. Поверхность для укладки должна быть максимально ровной, сухой, чистой. Во влажных помещениях ламинатное покрытие не советуют устанавливать.

Правильная технология укладки ламината своими руками предусматривает предварительную выкладку панелей не будущее место монтажа для их привыкания к поверхности. Обязательно надо проверить каждую доску на наличие царапин, сколов, замковой системы.

По периметру комнаты оставляется расстояние между ламинатом и стеной около 8 мм для дальнейшей расстойки материала. Важно качественно выложить первый ряд ламинатных досок — они должны правильно и ровно соединяться в замках. Для более ровной укладки можно натянуть леску или нитку, а также использовать строительный уровень.

Заранее надо продумать, как будет уложен и последний ряд — ширина его должна быть около 6 см. Тип соединения замковых систем ламината бывает защелкивающимся и пробивным. Для первого варианта желательно наличие помощника.

Пленку и пробку заранее раскатывают и выравнивают, укладывают первый ряд и фиксируют деревянными колышками, далее работа идет быстрее. Колышки вставляются по концам каждого ряда около стены.

Такие сложные моменты как обход водосточных труб, выемки стен требуют работы с ножовкой или лобзиком.

На второй день после установки ламината можно проложить плинтусы и пороги. При этом удаляются все пристеночные клинышки.

Укладка такого напольного покрытия довольно простой процесс, не требующий специализированных знаний. Потому каждый желающий сможет сделать у себя дома качественные полы.