Ароматы с нотами абсента всегда вызывали у потребителей большой интерес. И не только потому, что парфюмы отличались стилем и элегантностью, а флаконы оригинальностью и красотой. В самом напитке всегда была какая-то тайна и загадка. Не секрет, что зеленым зельем увлекались люди искусства, богемная публика. Именно абсент способен вдохновить на создание гениального творения.



Всем прочим алкогольным напиткам такие выдающиеся личности как Эрнест Хемингуэй, Сальвадор Дали, Оскар Уайльд, Ван Гог и другие предпочитали это колдовское наваждение. Список можно было бы продолжить до бесконечности, если бы производство «зеленой феи» не попало под запрет. Сначала это сделали во Франции, а через некоторое время и в других странах.



Абсент – один из самых крепких алкогольных напитков, в состав которого входит горькая полынь. Его цвет светло-зеленый, слегка мерцающий изнутри туманными бликами. Сегодня «фею» производят по особому рецепту, но по своим дурманящим свойствам она очень далека от классики.



Благодаря парфюму с нотами абсента, получил известность французский парфюмерный дом Le Parfum d'Interdits, основателем которого является Паскаль Ролан. Это говорит о том, что волшебное влияние напитка на умы и чувства, подкрепленное мастерством парфюмера, ничуть не уменьшилось. Абсент все так же продолжает будоражить воображение, вызывать страсть и волновать душу.



Ароматы с нотами этого зелья притягательны, уникальны и фееричны. В содружестве с другими компонентами это настоящее чудо. Парфюмы обожают и мужчины, и женщины, при этом их образ подкрепляется стильным и элегантным аксессуаром.



С нотами абсента работали такие известные бренды, как Amouage, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Lolita Lempicka, Serge Lutens, L'Artisan Parfumeur, Keiko Mecheri, Kilian, Il Profumo. Но почему столь пристальное внимание от парфюмеров с мировыми именами?



В напитке горькая полынь соседствует с можжевельником, мелиссой, фенхелем и анисом. Запах от абсента исходит дурманящий, нежно-горьковатый, а пропущенная жидкость через кусочек сахара обогащается оттенками карамели и становиться тягучей. Такими же волшебными получаются парфюмы, если в их составе присутствует богемный и даже мистический абсент. Они притягательны своей свежестью, легкой терпкостью. Помимо аромата мастера иногда заимствуют красивый нежно-изумрудный цвет, фосфоресцирующий как классическая «зеленая фея». Если же парфюм помещен в стильный очаровательный флакон, то перед таким чудом устоять просто невозможно!



Следует признать, что оглушительный успех ароматов с нотами абсента способствует история его появления, окутанная туманом загадки, а также шедевры искусства и имена их исполнителей.



Легендарный напиток не забыт, он просто принял другие формы, но все так же околдовывает каждого, кто решил прикоснуться к его тайне.





«Amouage Memoir Man» - семейство фужерные с тонами древесины и кожи. Аромат способен увести в лабиринты памяти, чтобы воскресить приятные воспоминания. Ноты: полынь, базилик, мята и лаванда, ладан и роза, сандал и древесина гваяка, дубовый мох, амбра, ваниль, табак и кожа.

Аромат от «Keiko Mecheri Paname» - флюиды независимости и свободы. Лаконичный, притягательный, элегантный запах. Ноты: абсент, ваниль и специи.

«Serge Lutens Douce Amere» - парфюм с гипнотическим и завораживающим звучанием. Ноты: лакричник, полынь и анис, ваниль, кедр, мускус, восточные сладости, корица, календула, цветок тиаре, жасмин, лилия.