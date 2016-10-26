Инвестиционная группа «Норд Капитал» работает на российском рынке с 2003 года. Компания создана как family office для клиентов с инвестиционным портфелем от $25 млн. Перечень услуг «Норд Капитал» включает брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, инвестиционно-банковские услуги, хеджирование инвестиционных портфелей, депозитарное обслуживание, создание структурированных продуктов и др. «Норд Капитал» традиционно входит в ТОП рейтингов:

2010

ТОП-10 рейтинга крупнейших инвестиционных компаний по доверительному управлению (РБК Рейтинг) ТОП-20 рейтинга доходности открытых ПИФов акций без спецификации (НЛУ)

2011

2-е место рейтинга доходности открытых ПИФов облигаций без спецификации (НЛУ) ТОП-20 среди крупнейших инвестиционных компаний по объёму торгов векселями (РБК Рейтинг)

2012

ТОП-10 самых популярных УК (РБК Рейтинг) ТОП-10 крупнейших УК по объёму привлечённых средств (РБК рейтинг) ТОП-20 рейтинга крупнейших управляющих компаний по объёму собственных средств (НРА)

2013

2-е место рейтинга УК по показателю отношения чистой прибыли к выручке (Рейтинговое агентство RAEX) ТОП-15 самых доходных ПИФов (РБК рейтинг 1 квартал 2013) ТОП-15 рейтинга крупнейших УК по объёму активов в ИДУ (НРА, 1 квартал 2013)

С 2010 года основным направлением работы становится создание и управление алгоритмическими фондами на основании количественных методов анализа фондового рынка. В 2014 компания полностью отказывается от ручного управления.

РЕЙТИНГИ 2016

ТОП-20 рейтинга Московской Биржи по объёму сделок на рынке фьючерсов и опционов. Ежемесячный оборот – от 100 до 200 млрд руб.

Рейтинг надёжности Национального Рейтингового Агентства АА- (очень высокая надёжность, третий уровень). В 2016 году рейтинг АА- подтверждён четвёртый раз подряд.

ОБОРУДОВАНИЕ

Сервера «Норд Капитал» ежегодно обрабатывают объём исторических данных, равный 10 млрд лет. Это позволяет эффективно оценивать качество торговых стратегий. Общая стоимость оборудования превышает $2,5 млн.

КОМАНДА

Рынок постоянно меняется, и стратегии необходимо непрерывно дорабатывать: удалять алгоритмы, теряющие эффективность, и создавать новые. Каждый день над стратегиями «Норд Капитал» трудится команда из 47 человек – квант-аналитиков, учёных-математиков, программистов. Образование – МГУ, МФТИ, МИФИ. Основатель компании - Яков Шляпочник.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

«Норд Капитал» применяет автоматическую и ручную системы риск-менеджмента. Автоматическая семиуровневая система риск-менеджмента включает пре-трейд контроль каждой торговой заявки по фильтрам «Совокупная открытая позиция», «Максимальный размер ордера», «Отклонение цены ордера от текущей рыночной цены», «Максимальный размер гарантийного обеспечения», «Лимит stop loss» и др. В Департаменте риск-менеджмента работает 7 человек, которые осуществляют ежедневный контроль позиций фондов.