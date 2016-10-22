Сторонники здорового образа жизни с особым трепетом относятся к выбору продуктов питания. Найти органику в городах-миллионниках сравнительно сложно, но искать кухонную технику, чтобы приготовить полезные блюда, проще.

Достаточно обратить внимание на бренды, которым доверяют десятки лет. Одним из таких считается американская компания KitchenEid, которая специализируется на выпуске бытовой техники для кухни. Чем так привлекательны приборы этой марки и почему ее выбирают те, кто придерживается основных правил ЗОЖ?

Товарная линейка представлена всевозможными электрическими машинами, позволяющими ускорить процесс заготовки еды без потери вкусовых качеств и витаминной ценности. Наиболее востребованными являются мультиварки, блендеры, кофемолки, соковыжималки, кофемашины.

Миксеры и электрочайники – это визитная карточка компании. Их старые модели, выпущенные полвека назад, продолжают работать с прежней эффективностью. И все это потому, что разработчики избирательны в подборе материалов для кухонных машин kitchenaid Официальный сайт привлекает покупателей качественной продукцией, среди которых есть керамическая, чугунная посуда, кастрюли, сковородки, формы для выпечки, сотейники, наплитные чайники, современные гаджеты.

Кулинарный процессор KitchenEid ARTISAN относится к универсальным приборам, совмещающим работу мультиварки, пароварки, скороварки, комбайна. С его помощью осуществляют не только замешивание теста, готовку на пару, жарку, тушение или варку, но также быстро измельчают, режут, шинкуют, взбивают, перемешивают множество ингредиентов для нескольких блюд.

Кастрюля процессора, сделанная из нержавеющей стали, рассчитана на 4,5 литров, но заполнять ее полностью необязательно. Во время приготовления предусмотрено специальное отверстие, через которое можно добавлять дополнительные продукты и специи.

Алюминиевая панель устройства довольно прочная, чтобы выдерживать высокую температуру. Металлические корпус, ручка и рычаги защищены специальным покрытием, благодаря чему не деформируются и легко очищаются.

Понравившуюся модель можно заказать через интернет-магазин КитченЭйд. Выбранный товар попадает в электронную корзину, после чего для оформления заказа необходимо ввести свои контактные данные. Доставка осуществляется во все уголки России надежными курьерскими службами.