Правительство России поставило задачу наладить импортозамещение в важных хозяйственных отраслях. Ценность и своевременность решения трудно переоценить, поэтому руководство КБ «Кубань Кредита» отнесло его к первоочередным задачам. Понимая специфику работы предприятий в южных областях российской экономики, банк нарастил объем финансовой поддержки в данных отраслях.

К ним, несомненно, можно отнести перерабатывающие отрасли в агропромышленном комплексе, отмечает председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Константинович Бударин, в сфере курортных и санаторных учреждений и организаций, производителей сельскохозяйственной продукции, заводы и корпорации, производящие технику, в основном сельского направления. Наблюдательный совет под руководством Бударина принял самое деятельное участие в работе банка, одобряя наращивание объема кредитов, предоставление инвестиций вновь открывающимся современным заводам, хозяйствам и фермам, а также направленность на необходимую модернизацию производства.

Цели и приоритеты

КБ «Кубань Кредит» и наблюдательный совет с председателем правления Виктором Будариным в числе приоритетных задач всегда ставили на первое место поддержку реального экономического сектора. Временной отрезок напряженной работы длиной в 23 года был наполнен заботой о росте объемов вложений в российские региональные предприятия. За это время банк пережил не один трудный этап, который совпадал с кризисами 2008 и затем – 2015 годов. Но банк не снижал темпов роста, подчеркивает Виктор Бударин, наоборот, именно кризисные годы давали импульс для нового развития.

Таким толчком стал 1998 год, когда совместно с учредителями банка была введена плодотворная и действенная бизнес-модель управления, дающая высокую продуктивность и по сей день. Правильная расстановка приоритетов позволила банку выстроить стратегическую линию, которая дает возможность роста и развития. Тогда, когда банки, не сумевшие преодолеть кризисные годы, закрывались, КБ «Кубань Кредит» увеличивал инвестиционные проекты, расширял кредитный портфель. Сравнивая 2008 и 2009 годы, отмечает Виктор Бударин, портфель вырос на 41%. Нелегкий 2015 год также принес банку увеличение объема и списка клиентской базы. Региональные предприятия получили более 42 млн. кредитов.

Умелое управление и устойчивый рост

На рынке банковских услуг «Кубань-Кредит» занимает более половины от общего объема финансирования среди самостоятельных банков Кубани. За первое полугодие 2016-го «Кубань Кредит» выдал в южном регионе России 20,6 млрд. рублей, что на 25 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Его заслуги в финансировании региональной экономики неоднократно признавались как лучшие среди банков России. Он удостоен звания «Лидер экономики Кубани».

Председатель наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» Виктор Бударин постоянно подчеркивает, что стратегия поддержки реального сектора экономики края искала и находила новые формы работы с предприятиями, всегда учитывала их индивидуальные особенности и отраслевую специфику. Именно это становилось приоритетом при разработке новых линеек кредитных продуктов и услуг. Итог этой стратегии - более 300 тысяч физических и 29 тысяч юридических лиц. Особенное внимание Виктор Бударин сосредотачивает на том, что большинство из них – малые предприятия и средний бизнес, на который приходится более 70% от всего объема кредитования. Это позволяет банку занимать 15 место общероссийского рейтинга РА «Эксперт».

За предыдущий год субъектам МСП выдано кредитов почти на сорок миллиардов рублей (34,8), это на 38% больше, чем в 2014 году. За первое полугодие текущего года объем кредитования составил 18,3 млрд. рублей, что больше по сравнению с 2015 годом на 3,6 млрд. руб.

Вызывает удовлетворенность работа наблюдательного совета под председательством Виктора Бударина, так ка надежными и привлекательными клиентами КБ «Кубань Кредит» становятся предприятия агропромышленного комплекса, которые соответствуют специфике края. Для них разработаны специализированные банковские продукты, такие, как программа «Урожай». Она направлена на кредитование сельхозпредприятий, занимающихся зерновыми культурами. Программа имеет льготные условия, которые выгодны сельхозпроизводителям. Они могут не только посеять и убрать урожай, но и взять новый кредит на передержку зерна, чтобы продать его по более выгодной цене. Таким образом, реализация урожая совпадает со сроками расчета по кредиту. За прошлый год производители получили по этой программе кредиты на 200 млн. рублей, а весь объем кредитования составил 4,2 млрд. рублей и вырос на 1,2 млрд.

Умный подход к диверсификации

Вся отрасль агропромышленного комплекса, говорит Виктор Бударин, – производители и переработчики – получила в 2015 году кредитных продуктов на сумму 7,44 млрд. руб. За первое полугодие 2016 года выдано уже 5,1 млрд. рублей. Выросла и доля кредитов в корпоративном портфеле – она занимает 25% от всего объема.

Банк проводит политику устойчивого развития и для решения задач диверсификации кредитного портфеля выдает кредиты на нужды здравоохранения (11%), финансирует торговлю (10,5%), курортно-санаторные услуги (кредитная линейка «Курорт»), проводит инвестирование различных направлений (4,5%).

Новое время, отмечает Виктор Бударин, приносит банку свежие решения, а для клиентов – новые предложения. В банке «Кубань Кредит» появились дополнительные совместные проекты с корпорацией МСП, гарантийным фондом Краснодарского края и МСП Банком, что расширило для малых и средних предприятий доступность кредитных ресурсов за счет гарантий, льготных процентных ставок и финансирования при недостатке обеспечения.

Новые перспективы в импортозамещении и развитии

Виктор Бударин не раз в интервью делал акцент на том, что в новых условиях, когда возникла необходимость заменять импорт собственным производством, банк проводит активную политику инвестирования в новые современные предприятия и в модернизацию тех производств, хозяйственный цикл которых уже налажен.

Банк реализует совместные проекты по созданию садов по самым современным технологиям, инвестирует строительство овощехранилищ, кондитерских цехов и оросительных систем, вкладывает средства в модернизацию заводов строительных материалов. С помощью банка прошла модернизация трех комбинатов: молочного, мукомольного и сахарного. Запущен в эксплуатацию завод, производящий ячеистый бетон, которому КБ «Кубань Кредит» предоставил кредитную линию на 500 млн. рублей. При поддержке банка построено 530 тыс. кв. метров, как жилых, так и других помещений. Активно развивается ипотечное кредитование.

Стратегия устойчивого развития до 2018 года, в рамках которой работает банк, заставляет его наращивать собственный капитал и увеличить его с 8,2 млрд. рублей на июль текущего года до 10 млрд. рублей к 2018 году.

По материалам metronews.ru