Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания – необходимый этап строительной деятельности, без которого невозможно правильно спроектировать и возвести здание или сооружение. Именно с изысканий начинается любой строительный процесс, а потому особенно важно провести их грамотно. ООО "НПО ГЕОЦЕНТР" занимается проведением инженерно-геодезических изысканий в нашем городе.

Этапы проведения

Инженерно-геодезическими изысканиями называют комплекс работ, посредством которых получают информацию о застраиваемой площадке. Изыскания производятся в несколько этапов: подготовительный, полевой и камеральный. На подготовительном этапе оформляется документация, позволяющая провести изыскания, составляется техническое задание. Основные работы, проводящиеся на полевом этапе:

- Топографическая съемка территории;

- Рекогносцировочное обследование местности;

- Трассировка объектов;

- Сооружение съемочных геодезических сетей;

- Установка проектного положения будущего объекта на застраиваемой площадке.

После проведения полевых работ производят анализ собранной на полевом этапе информации в камеральном отделе, на основе которой оформляется техническая документация.

Зачем проводить изыскания?

Техническая документация, разработанная после проведения инженерно-геодезических изысканий, дает возможность с уверенностью сделать выводы о целесообразности строительства объекта. Также на основе технического расчета впоследствии составляется проектная документация, поэтому данные при полевых и камеральных работах должны быть предельно точными.

Длительность проведения инженерно-геодезических изысканий зависит от объема работ, технического задания, рельефа местности, времени года и климатических условий региона. Важное влияние оказывает уровень ответственности здания. Чем выше уровень ответственности и уникальность будущего здания или сооружения, тем глубже предстоит провести изыскания.

Главный принцип работы ООО "НПО ГЕОЦЕНТР" – разработка для клиента инженерно-геодезических решений, соответствующих всем сводам правил и строительным нормам. Наши специалисты обладают необходимой квалификацией и должным опытом работы, чтобы провести изыскания и составить документацию на высоком уровне. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в том, что все работы проведены максимально тщательно, и Вы получили точные данные об исследуемой местности. Документация, полученная по истечении работ, позволит быстро пройти техническую экспертизу и приступить к проектированию объекта.