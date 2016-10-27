Любой детский праздник подготавливается взрослыми заранее, и если вы планируете организовывать сладкий стол, не забудьте про детские торты, без которых долгожданное детское торжество будет неполным. Наша компания изготавливает красивые, удивительные и необычайно вкусные детские торты на заказ для разнообразных детских мероприятий.



Нужно ли вам отметить день рождение или выпускной в детском саду, а может быть, ваш ребенок занял призовое место в каких-то соревнованиях – детский торт на заказ станет прекрасным дополнением к радости ребенка, более того, что мы готовы нанести любую надпись и сделать декор, соответствующий характеру праздника.



Мы с большим вниманием относимся ко всем пожеланиям клиентов, заказывающих наши детские торты, и можем заверить, что ваш детский торт на заказ будет ярким, красивым, вкусным, свежим, необычным. Такой детский торт станет настоящим сюрпризом для малыша, и, возможно, он запомнится ему на всю жизнь. Красивые детские торты с декором изготавливают наши лучшие кондитеры, и, заказав однажды у нас такой тортик, вы обязательно захотите снова украсить праздничный стол своего ребёнка подобным лакомством.



Детские торты следует заказывать как можно раньше, чтобы ко дню вашего праздника торжественный детский торт был готов. Ведь наши кондитеры получают многочисленные заказы на детские торты, и должны выделить время конкретно для вашего торта, его оформления, воплощение в жизнь ваших индивидуальных задумок. Поэтому если вы уже определились с днём, когда будете праздновать торжественное событие, сразу сделайте заказ на детский торт.



Даже если ваш праздничный стол будет состоять только из сладких блюд – детский торт от профессионального кондитера студии-кондитерской Лавтортики восполнит отсутствие других лакомств. Все внимание детей будет направлено на прекрасный, вкусный тортик, которым можно будет и полюбоваться и наесться. Детские торты для праздников и других мероприятий заказывайте у нас!



Мы находимся в Москве (Кожухово), и обслуживаем также такие города, как Люберцы, Реутов.

У нас есть своя многочисленная группа в соцсети Вк - "Торты на заказ в Москве Жулебино Выхино Новокосино".



Наш адрес: Москва, район Кожухово, м.Выхино, ул. Дмитриевского, д.9, внешняя сторона дома.

Наши телефоны: +7 (499) 393-36-12 и +7 (926) 967-96-19, работаем ежедневно с 8-00 до 23-00.

С Уважением, Студия "Лавтортики" - торты на заказ в Москве .

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