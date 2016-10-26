Осенью этого года компания Юнистрим совместно с MasterCard запустила совместную акцию. Теперь владельцы карт MasterCard, выданных любым банком России, имеют возможность совершать денежные переводы Юнистрим без комиссии на сайте online.unistream.ru с выплатой наличными в разных уголках нашей страны и в более чем 20 странах мира.

Простота и удобство процедуры заключается в том, что можно осуществлять денежные переводы, не выходя из дома. Достаточно иметь мобильное устройство или компьютер с возможностью выхода в Интернет. На сайте компании Юнистрим www.unistream.ru вы сможете подробнее узнать о пунктах выдачи и графиках их работы.

Кроме того перевод денежных средств осуществляется в различной валюте в зависимости от страны. Для оформления платежа требуется минимум информации. Если у вас в ходе совершения сделки возникнуть какие-то сложности или вопросы, вы всегда можете воспользоваться услугами службы поддержки. Грамотные специалисты помогут разобраться в процедуре осуществления перевода и ответят на возникшие вопросы.

Чем привлекательна новая услуга?

Одним из главнейших преимуществ является возможность осуществления перевода в онлайн режиме. К основным плюсам таких переводов относятся следующие возможности:

Не нужно искать пункт осуществления денежных переводов Нет необходимости тратить время на длительные очереди. Данная процедура доступна в любое время суток, без праздников и выходных. Быстрота и простота оформления понравятся каждому.

Еще одним преимуществом, которое доступно клиентам в рамках акции - отсутствие комиссий. Главное, чтобы ваш платеж соответствовал предъявленным к нему требованиям. Ознакомиться с ними вы сможете на сайте online.unistream.ru.

Хотелось бы также заострить внимание на том, что благодаря современным технологиям, вы сможете быть абсолютно уверенны в надежности проводимой сделки. ЮНИСТРИМ использует международные стандарты шифрования, которые обеспечивают высокий уровень защиты и гарантируют конфиденциальность информации.

Привлекательность платежной системы ЮНИСТРИМ заключается еще и в том, что на сегодняшний день она является одной из самых популярных в Российской Федерации и странах ближайшего зарубежья. Сеть данной компании насчитывает более 300 тысяч пунктов, которые расположены во многих странах мира, что позволяет в короткие сроки осуществлять денежные переводы в любую точку мира.

Оформление онлайн перевода – на что обратить внимание?

Процедура оформления перевода настолько проста, что даже у человека не имеющего опыта совершения сделок в сети Интернет, не возникнет никаких сложностей.

Для начала вам нужно будет зайти на страницу сайта Юнистирим, в раздел онлайн переводов или перейти по ссылке www.online.unistream.ru. Выбрав нужные параметры, вы нажимаете кнопку «Отправить перевод». В открывшемся окне указываете необходимые данные. Вот и все действия, которые нужно предпринять. Единственный нюанс, который стоит учесть, что для совершения сделки без комиссии у вас обязательно должна быть карта MasterCard.

Теперь получателю остается только посетить пункт выдачи денежных средств и забрать переведенную сумму наличными. Для этого ему нужно будет подтвердить свою личность удостоверяющими документами и сказать контрольный номер.

Подведем итоги

Таким образом, учитывая все достоинства новой услуги, можно смело сказать, что она придется по душе тем, кто ценит свое время и комфорт, а также быстроту, удобство, возможность оформления перевода в любое время дня и ночи. А в период акции попробовать сервис вы можете еще и без комиссии.