Bitcoin: понятие, сущность и сферы использования

Криптовалюта Bitcoin представляет собой удобное и современное средство для проведения электронных расчетов. Высокая популярность и оборот биткоинов обеспечивается благодаря его приему как платежа за всевозможные услуги или товары. Отличительной особенностью валюты является отсутствие любого органа администрирования, что делает ее полностью децентрализованной.

Существует несколько возможных вариантов получения биткойн, среди которых стоит озвучить самые популярные:

• Майнинг. У каждого пользователя сети криптовалюты существует возможность самостоятельного ее заработка. Достаточно просто установить специализированную программу и пользователь сможет зарабатывать Bitcoin. На сегодняшний день, данный способ является весьма неэффективным, а все, потому что майнинг остается выгодным только на специализированном оборудовании;

• Покупка на биржах и в обменных пунктах. Сейчас существует достаточно большое количество компаний, которые работают с криптовалютами. Например, на сайте обменника электронных валют 24pay.me можно быстро, с минимальными усилиями и низкими комиссиями проводить онлайн обмен криптовалют;

• Оплата услуг фриланса. Данный способ оплаты получает все большую и большую популярность. Хотя бы потому, что криптовалюта очень удобна для совершения электронных платежей в глобальной сети. А значит, прекрасно подходит для оплаты труда через интернет.

Где можно воспользоваться

С набором популярности, неуклонно растет и количество компаний, принимающих к оплате биткоин. Уже на сегодняшний день, многие онлайн и даже оффлайн сервисы принимают в качестве платежей данный вид электронной валюты.

Однако, стоит сказать, что существуют и некоторые преграды к значительному росту и распространению криптовалют. Среди таких ограничений стоит назвать, например, запрет на использование биткоинов в России.

Таким образом, обладатель достаточного количества биткоинов может столкнуться с проблемой, когда имеющиеся у него средства нельзя потратить на необходимую вещь. Что же можно сделать в такой ситуации?

К счастью, выход из затруднительного положения все-таки существует. Доступна возможность обмена электронной валюты биткоин на Paypal. Платежная система Paypal принимается практически всеми платформами и используется во всем мире.

Как вывести средства?

Если у вас есть биткойн-кошелек, а вам требуются наличные средства на карте или нужно оплатить какую-либо покупку в интернет-магазине, оптимальным решением будет обменять Bitcoin на Paypal.

После обмена, средства на счете Пейпал вы сможете потратить любым удобным для вас способом, будь то покупка в интернет-магазине, вывод средств на карту или отправка пользователю, который не использует биткоин.

Вывод

Несомненно, криптовалюта является весьма современным и практичным способом оплаты. Конечно же, можно с уверенностью сказать, что это валюта будущего. Однако если вам требуется тратить деньги по своим нуждам уже сейчас, не стоит отказываться от получения заработка в Bitcoin. Вы сможете с легкостью обменять их на Paypal и потратить уже сейчас. Или отложить какую-то часть на потом и дождаться роста курса криптовалюты. В любом случае, вы сможете с легкостью распоряжаться средствами по своему усмотрению.