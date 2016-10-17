Один из лидеров на рынке цифровой техники - японская компания Sony - переосмыслила свой подход к смартфонам в 2016 году, выведя на рынок новую линейку - Xperia X. Как отмечают эксперты в области гаджетов, это попытка совместить флагманские фишки, которые присутствуют в дорогих смартфонах, с доступностью устройств для массовой аудитории, Смартфоны линейки Xperia X являются относительно недорогими и очень приятными с точки зрения внешнего вида. Японский гигант всегда много внимания уделял дизайну. Сегодня все новинки смартфонов от Sony, включая Xperia X, как и другую технику, можно купить в сети фирменных магазинов Sony Centre. Дизайн смартфонов Sony - это в первую очередь простота и естественные очертания. Он не броский, не аляповатый, не яркий, призван не отвлекать владельца от основных функций, максимально практичный и утилитарный. Отличная сборка и солидный вес позволяют смартфону отлично лежать в руке. Внутри - максимально современная начинка и ПО. В частности, Xperia X работают на последних версиях операционной системы Android. В аппаратах линейки очень хорошая стандартная камера, отлично справляющаяся с видео, и вполне качественная фронтальная, дающая изображение в 13 пикселей. Картинка получается четкой, насыщенной и естественной. Железо в новых смартфонах от Sony на высоком уровне. Позволяет без проблем справляться с повседневными задачами, запускать множество приложений в фоновом режиме, играть в современные мобильные игры. Xperia X выдает неплохой звук. Батарейка у аппаратов вполне стандартная. Как итог, новые гаджеты от японской компании подчеркивают индивидуальной владельца, радуют минималистичным дизайном с множеством расцветок и большим дисплеем, который занимает всю переднюю панель, обладает достойной камерой, которая сохранит для вас лучшие моменты, предлагает FullHD-дисплей и могут стать дополнительным аксессуарам к другим гаджетам от Sony - к примеру, игровой консоли Playstation. Смартфоны от японской компании выгодно покупать в сети фирменных магазинов Sony Centre по нескольким причинам. Во-первых, вы получите дополнительную гарантию на все устройства совершенно бесплатно. Во-вторых, вам не придется платить за доставку. Товар привезут в любое место по вашему желанию. В-третьих, служба поддержки находится на связи 24 часа в сутки и сможет оперативно решить любые возникающие проблемы. Самые ходовые товары предлагаются со скидкой от производителя. Заходите, выбирайте в удобном каталоге и заказывайте.