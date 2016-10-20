Выбор детской обуви – вопрос крайне важный. Если не уделять ему большого внимания, у ребёнка может неправильно сформироваться походка. Это станет огромной проблемой для его физического развития на всю жизнь. Какие требования предъявляются к детской обуви? Их достаточно много. Во-первых, нужно внимательно подойти к материалу, который используется при производстве обуви. Он должен легко растягиваться, быть пластичным, а также обеспечивать доступ воздуха к ноге. Натуральные материалы в этом смысле предпочтительнее. Во-вторых, подошва должны соответствовать ряду требований: быть гибкой, нескользкой, максимально удобной. В-третьих, каблук не должен быть высоким, не более 7 см, говорят врачи, поскольку в противном случае это может негативно сказаться на походке ребёнка. Также, выбирая детскую обувь в Москве, обратите внимание на супинатор (главный критерий выбора – гибкость), застёжки (лучше, если она будет регулироваться, но идеальный вариант – обувь на липучка, её может снять даже совсем маленький ребёнок) и вес. Обувь не должна быть “неподъёмной” для малыша. Наконец, на финальном этапе проверьте общий уровень комфорта для ребёнка. Если внутри что-то натирает ногу (к примеру, какой-то шов), то стоит отказаться от покупки такой модели. Одним из идеальных вариантов выбора обуви являются модели производства Турции.

Турецкая детская обувь оптом в регионе Москва доступна по ссылке. В чём преимущества турецкой детской обуви? Первое – это производство обувь исключительно из натуральных материалов. Среди них – кожа, натуральная шерсть и мех, а также текстиль. Есть и определённые исключения. К примеру, зимнюю обувь или обувь для дождливой погоды могут делать с применением и ненатуральных материалов. Второй плюс – обувь на любой возраст. Можно найти модели для самых маленьких. Даже для первых шагов малыша. Разумеется, конструкция учитывает малейшие особенности стопы и ноги ребёнка определённого возраста. Третий момент – высокое качество. Турецкая детская обувь оптом, предлагаемая в Москве, соответствует всем российским стандартам. Чертвёртое преимущество – коллекции турецкой обувь обновляются очень часто. Наконец, во всех моделях, которые предлагаются турецкими фабриками, используется дышащая стелька с антибактериальным покрытием, что очень важно в плане гигиены. Покупка детской обуви из Турции - это высокое качество, соответствие всем требованиям, большой ассортимент предлагаемых моделей и максимальное удобство и комфорт.