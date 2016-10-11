Своевременное обращение к врачу и выполнение всех рекомендаций способно предупредить очень многие нежелательные последствия заболеваний. Но, к огромному сожалению, большинство пациентов попадают на прием к специалисту уже с запущенными формами недугов, особенно это касается хронических заболеваний. Так, тромбоз геморроидального узла является осложнением геморроя и требует немедленного обследования и соответствующего лечения. Подробнее о симптомах и лечении геморроя читайте здесь.

Симптоматика

Боль – это первый сигнал, которым наше тело уведомляет о нарушениях естественных процессов организма. Ноющая боль в прямой кишке, вокруг анального отверстия, усиливающаяся во время испражнения и физических нагрузок, чувство жжения и отек тканей в месте воспаления – все это составляющие более легкой симптоматической картины.

На поздних стадиях вероятно возникновение кровотечения и повышение температуры тела. Напомним, что тромбоз является обострением геморроя, многие симптомы известны пациенту, а потому первое ощутимое усугубление состояния должно стать срочным поводом обращения к специалистам.

Причины возникновения болезни

Курение, злоупотребление алкоголем, жирной, острой, копченой пищей – все в сумме дает сбой в режиме работы ЖКТ и организма в целом.

Малоподвижный образ жизни, подъем тяжестей.

Частые стрессы являются причиной многих заболеваний, и геморрой вместе с «букетом» осложнений – не исключение.

Чрезмерное натуживание во время акта дефекации.

Травматизация заднего прохода.

Наследственные факторы (ослабленные стенки сосудов) и возраст пациента.

Лечение и профилактика

Направление лечения определяет врач в зависимости от стадии заболевания. Даже в случае тромбоза возможно консервативное лечение, схожее с назначениями при геморрое: применение свечей и мазей на основе гепарина, экстракта красавки, масла печени акулы, фенилэфрина, сосудосуживающих и обезболивающих компонентов. (Подробнее о наиболее эффективных свечах от геморроя читайте здесь - http://stopgemor.ru/svechi-ot-gemorroya/ ).

Помимо местного воздействия, рекомендуют венотонизирующие лекарства, содержащие флавоноиды диосмин и геспередин, троксерутин. Для облегчения стула следует принимать проносные таблетки, растворы (свечи использовать не рекомендуется). Может быть назначено оперативное лечение: довольно часто используют метод тромбоэктомии, представляющий собой лояльный способ удаления тромба под местной анестезией, пациент быстро восстанавливается и может вести активный образ жизни с обязательной профилактикой рецидива. В случае частых обострений более эффективной считается геморроидэктомия, включающая удаление не только тромба, но и всего узла. Также от геморроя очень эффективен крем Здоров. Обратите внимание на это средство - http://stopgemor.ru/krem-zdorov-ot-gemorroya/

Успешное лечение не исключает последующей профилактики. В первую очередь важно отрегулировать режим питания и включить в рацион продукты, облегчающие стул, исключить алкоголь, острую пищу и копчености, постепенно увеличивать физическую активность, не поднимать тяжестей, при необходимости носить утягивающий трикотаж. Обязательно следует соблюдать личную гигиену и по возможности принимать теплые травяные ванны.

Лечение геморроя на начальных стадиях – залог успешного исхода любых возможных осложнений. Первые признаки геморроя должны стать толчком к корректировке образа жизни, что позволит избежать медикаментозного лечения и оперативного вмешательства.