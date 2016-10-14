Корейская компания Samsung за несколько лет из крепкого середничка рынка бытовой техники и электроники превратилась в его несомненного лидера. При этом важно, что на первую позицию она вышла даже в тех сегментах, где, казалось бы, конкурировать почти невозможно, есть свой король горы. Это сегмент самых популярных гаджетов последнего десятилетия и единственной части рынка, которая продолжает расти семимильными шагами по продажам, - смартфонов. Мобильные устройства корейского гиганта широко представлены у нас в России. Теперь они стали доступны в каталоге сети фирменных магазинов - https://galaxystore.ru/. Секрет успеха Samsung - в качестве производимых устройств, отличном соотношении цены и качества, большом ассортименте товаров на любой вкус и кошелек, очень удачном маркетинге и конкурентной борьбе. К примеру, в сегменте смартфонов, где ранее властвовала американская компания Apple, корейцы постепенно отодвигают своего конкурента все дальше от пьедестала. Сегодня каждый четвертый смартфон, продаваемый в мире, уходит с заводов корейского гиганта. Это единственный из крупных брендов, которые растут. Американская компания на своем коронном рынке продолжает падать.

В сети фирменных магазинов Samsung в России можно купить всю линейку товаров от корейской компании. Это мобильные устройства, телевизоры, аудио-, видео- и фототехника, бытовая техника (холодильники, микроволновые печи, стиральные машины, пылесосы) и различные фирменные аксессуары. На сайте можно посмотреть весь каталог, сделать заказ, узнать адреса магазинов, пообщаться с экспертами сети через популярные мессенджеры - Viber, WhatsApp, Telegram. Доставку любого товара можно заказать на тот же день. Оплатить покупку можно либо наличными курьеру, либо пластиковой картой. Клиенты сети могут воспользоваться рядом акций и предложений - как постоянно действующих, так и временных. К примеру, можно приобрести подарочные карты. Или оформить кредит на покупку техники в одном из банков-партнеров. Также действует бонусная программа, которая позволяет экономить до 20% от стоимости будущих покупок. На некоторые самые ходовые товары можно получить рассрочку. А также, купив последнюю модель смартфона от Samsung, вы абсолютно бесплатно получите очки виртуальной реальности.