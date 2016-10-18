Ремонт пластиковых окон – процедура не из редких. Часто необходимость подновить окна или исправить определенные огрехи связывают исключительно с браком на производстве или некачественной сборкой. Также причиной нередко называют непрофессионально проведенный монтаж. Но это лишь вершина айсберга. Как показывает практика, в большинстве случаев потребитель сам виноват в том, что его окна начинают пропускать холодный воздух, скрипят и с трудом открываются. Ведь многие руководствуются нехитрым правилом: купил и забыл. Но окна, как и любые элементы вашей квартиры или загородного дома, требуют правильного ухода. Со временем может износиться фурнитура, могут разболтаться винты. Влага и пыль также способны привести ваши окна в негодность. Уплотнители через определенный период теряют свои свойства. Их нужно менять или следить за ними. Если вы чувствуете, что ваши окна уже не в лучшем состоянии, то ремонт окон неизбежен. И здесь вам понадобится помощь профессионалов. Могут быть проведены работы любой сложности. Минимум – это замена уплотнительных резинок окон, замена и ремонт стеклопакетов или регулировка пластиковых окон.

Другой вариант – изменение комплектации. В частности, это замена поворотной фурнитуры на поворотно откидную, установка москитных сеток, установка детских замков, врезание створок. Есть и более сложные случаи ремонта пластиковых окон. Это ремонт и замена фурнитуры окон, восстановление геометрии створок, ревизия и переделка узлов примыкания, переустановка окон, переустановка откосов. Профессионалы помогут определить и устранить любые неисправности окон, которые возникли в процессе их эксплуатации или вследствии нарушений требований к сборке или установке конструкций. Выполнить работы любой сложности - поменять уплотнитель или переустановить окна целиком - специалисты берутся в кратчайшие сроки. У всех - более 10 лет работы в этой сфере. Это позволяет профессионалам иметь ясное понимание причин поломок любых конструкций, эффективно производить монтаж и ремонт окон и всего, что с ними связано, а также выбирать и комплектовать свои заказы только качественными и оригинальными изделиями. На сайте компании вы можете посмотреть прайс-лист всех работ и примерно представить ваши расходы. На все работы дается гарантия. На регулировку окон вы получите гарантию в один месяц, на установку новой фурнитуры - в один год, на установку новых окон - три года. Вызвать мастера можно по телефону. Цены на вызов и экспертизу также указаны на сайте компании.