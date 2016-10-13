Провести интернет в частный дом

В современном мире интернет перестал быть чем-то далеким и уже давно не воспринимается как предмет роскоши. Сегодня для большинства жителей нашей страны доступ к глобальной сети является обычным делом, средством коммуникации, помощником в работе, учебе и отдыхе.

Более того, сегодня все больше людей хотят провести интернет в частный дом. В этом нет ничего удивительного, ведь наличие выхода в глобальную сеть дает возможность быть всегда на связи со своими знакомыми, следить за последними событиями в мире и даже работать, находясь в комфортной домашней обстановке.

К сожалению, подключение интернета в частном доме связано с некоторыми трудностями. В одном случае это может потребовать больших денежных затрат, в другом — скорость интернета оставляет желать лучшего. Но наличие проблемы заставляет искать способы ее решение.

Компания «DOM-WIFI» предлагает людям, желающим провести интернет в частный дом, простое, быстрое и доступное решение проблемы. Заключается оно в подключение к сети оператора мобильной связи, но через специальное усиливающее сигнал оборудование и на очень выгодных условиях. Так, для подключения используется:

антенна направленного действия, которая принимает усиленный сигнал от станции оператора мобильной связи;

высокоскоростной модем;

WI-FI роутер с радиусом покрытия в 30 метров.

В результате пользователь обеспечивается более мощным сигналом, который невозможно получить при помощи мобильных устройств или модемов мобильного интернета. Скорость соединения составляет:

от 20 мбит/сек для МО;

от 10-15 мбит/сек для других регионов.

Такой скорости вполне достаточно для любых потребностей, включая:

проверку почтового ящика;

общение в социальных сетях;

прослушивания интернет-радио;

просмотр фильмов онлайн;

комфортного времяпрепровождения в онлайн-играх и многое другое.

Что же касается стоимости и ограничений по трафику, то интернет от «DOM-WIFI» выгодно отличается от стандартных предложений операторов мобильной связи. Во-первых, подключение производится по партнерскому тарифу, который в среднем обходится дешевле обычных тарифов. Во-вторых, подключение через «DOM-WIFI» предполагает отсутствие каких-либо ограничений по трафику, то есть пользователь получает безлимитный интернет.

Еще одним достоинством такого подключения можно назвать абсолютную честность услуги. После установки оборудования предоставляется 7-дневный тестовый период, после которого пользователь может оставить все как есть или вернуть оборудование и забрать свои деньги.