Для выполнения строительных и монтажных работ используются различные виды металлопроката, для изготовления которого применяются стандарты ГОСТ. Всю современную отрасль строительства трудно представить без различных видов металлических конструкций.

Виды продукции

Металлопрокат выпускается в виде труб, листов и арматуры. Существует категория цветного металлопроката. В соответствии с выбранной технологией строительства подбираются виды продукции для осуществления строительной деятельности:

трубы оцинкованные для монтажа коммуникаций и сооружений;

арматурная продукция для создания обвязки фундаментов;

листовой прокат для отделочных внутренних и наружных работ.

В зависимости от технологии обработки продукции определяется место ее применения в строительстве. В разделе metallz.ru/dostavka_metalloprokata/dostavka_lo/petrodvorcovyj_rajon/strelna/ описана металлобаза в Стрельне и виды ее продукции. Сертификация всех товаров направлена на выпуск сортовых изделий с целью применения их в строительстве – монтаж фундамента, создание обвязки, строительство многоэтажных домов и укрепление различных конструкций.

Преимуществом металлопроката является большой ресурс службы по сравнению с другими материалами. А высокие свойства прочности и надежности от прогиба и сжатия позволяют применять такие изделия в строительстве жилых и коммерческих зданий. Необходимое количество продукции рассчитывается с учетом характера строительства, типа объекта и его технических параметров. Исходя из этих данных выбирается конкретный вид металлопроката, который заказывается в виде готовых изделий.

Классификация

При необходимости на месте осуществляется резка металлопроката, его монтаж в соответствии с выбранной технологией строительства. Он делится на классы по следующим признакам:

габариты и форма профиля;

вес и предназначение изделий;

толщина продукции и тип обработки поверхности.

Для изготовления черного металлопроката используется сталь и ее сплавы, а еще чугун. При производстве цветного аналога используется алюминий, латунь и цинк. Все описанные виды металлопроката применяются помимо сферы строительства в производстве различной продукции – автомобилей, запчастей, авиационного транспорта и кораблей. Нужно лишь выбирать надежных поставщиков подобной продукции, чтобы не переживать за конечный результат.