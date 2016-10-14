Выбирая между приобретением квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости, покупатели все больше отдают предпочтение строящемуся жилью. Для этого есть основания: несмотря на определенные риски, квартиры непосредственно от застройщика покупать выгоднее по многим причинам, включая юридические и экономические тонкости.
Квартира, приобретенная у застройщика на одном из этапов строительства, обойдется дешевле, чем та же недвижимость после сдачи объекта в эксплуатацию.
Типовые договоры купли-продажи с рынком строящегося жилья не работают по той причине, что фактически продается не готовая квартира, а права собственности на нее по окончании строительства. Кажущиеся неудобства с бумажной волокитой при грамотном подходе превращаются в огромный плюс. Договор долевого участия, оформленный согласно ФЗ-214, дает абсолютную уверенность в законности сделки, так как проходит через контролирующие государственные органы. Он исключает риск появления в квартире еще одних хозяев или наследников бывших владельцев, как нередко происходит на вторичном рынке.
Многие строящиеся жилые дома предлагают готовые дизайнерские решения своих квартир. Так, например, на квартиры в ЖК «Муринский посад» цены даются с учетом итоговой отделки, и новым жильцам не нужно тратить силы и время на обустройство помещений.
В нововозведенном доме жильцов встречает безупречная сантехника, новые инженерные системы, налаженная телефония и интернет-связь. В случае выявления неполадок при приемке квартиры, застройщик обязан их устранить.
Современные новостройки – это часто даже не дома, а мини-города с развитой внутренней инфраструктурой, которой обычно не водится за жильем вторичного рынка. Жилые комплексы предоставляют в распоряжение своих жителей детские сады и общеобразовательные школы, салоны красоты и фитнес-клубы, торговые центры и подземные паркинги.