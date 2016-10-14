Выбирая между приобретением квартиры на первичном или вторичном рынке недвижимости, покупатели все больше отдают предпочтение строящемуся жилью. Для этого есть основания: несмотря на определенные риски, квартиры непосредственно от застройщика покупать выгоднее по многим причинам, включая юридические и экономические тонкости.

Финансовые выгоды

Квартира, приобретенная у застройщика на одном из этапов строительства, обойдется дешевле, чем та же недвижимость после сдачи объекта в эксплуатацию.

Цены на строящееся жилье ниже, чем на готовые новостройки на 20-30%.

Покупка квадратных метров на более ранних стадиях строительства помогает существенно сэкономить.

Некоторые застройщики предоставляют своим покупателям выгодную рассрочку. Пример тому ЖК «Екатерининский» от СК «Мегалит».

Отсутствуют комиссии и наценки посредников.

Существует услуга бронирования квартиры для потенциального покупателя с сохранением цены и возможностью более позднего выкупа.

Оформление вычетов на покупку нового жилья дает право на налоговые льготы.

Юридические нюансы

Типовые договоры купли-продажи с рынком строящегося жилья не работают по той причине, что фактически продается не готовая квартира, а права собственности на нее по окончании строительства. Кажущиеся неудобства с бумажной волокитой при грамотном подходе превращаются в огромный плюс. Договор долевого участия, оформленный согласно ФЗ-214, дает абсолютную уверенность в законности сделки, так как проходит через контролирующие государственные органы. Он исключает риск появления в квартире еще одних хозяев или наследников бывших владельцев, как нередко происходит на вторичном рынке.

Комфорт и гармония для тела и души

Многие строящиеся жилые дома предлагают готовые дизайнерские решения своих квартир. Так, например, на квартиры в ЖК «Муринский посад» цены даются с учетом итоговой отделки, и новым жильцам не нужно тратить силы и время на обустройство помещений.

В нововозведенном доме жильцов встречает безупречная сантехника, новые инженерные системы, налаженная телефония и интернет-связь. В случае выявления неполадок при приемке квартиры, застройщик обязан их устранить.

Современные новостройки – это часто даже не дома, а мини-города с развитой внутренней инфраструктурой, которой обычно не водится за жильем вторичного рынка. Жилые комплексы предоставляют в распоряжение своих жителей детские сады и общеобразовательные школы, салоны красоты и фитнес-клубы, торговые центры и подземные паркинги.