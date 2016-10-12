В книгах, статьях, телепрограммах и других информационных материалах часто говорят о важности регулярного употребления чистой воды. Одни советуют выпивать по восемь стаканов в сутки, другие рекомендуют вычислять индивидуальную норму в зависимости от массы тела и образа жизни. В любом случае превращение таких рекомендаций в привычку положительно сказывается на состоянии здоровья, а также позволяет эффективно и своевременно выводить шлаки из организма. Диетологи и специалисты в области правильного питания также говорят о том, что чистую воду не заменит чай, кофе, сок или морс. Такие напитки организм воспринимает, как еду, а не необходимую для нормальной жизнедеятельности жидкость.

Одна из причин плохого самочувствия

Большинство современных людей часто жалуются на плохое самочувствие и упадок сил. Кроме того, многие женщины говорят о желании улучшить состояние волос, кожи и ногтей, прибегая к дорогостоящим косметическим процедурам. Врачи в один голос говорят о том, что одной из основных причин ухудшения самочувствия является недостаточное потребление чистой воды. При недостатке жидкости системы органов используют резервные запасы организма, что приводит к его истощению, а также сказывается на внешности.

Как сделать полезную рекомендацию привычкой?

Чтобы употребление чистой воды превратилось в привычку, необходимо обеспечить ее постоянное наличие дома и в офисе. Постоянную закупку бутылей в магазинах трудно назвать экономичной. К тому же этому регулярно необходимо уделять время, а также решать вопросы с транспортировкой. Стоит отметить и большое количество пластика, который отправляется в мусорный бак после покупки и использования бутылок. Отличным выходом из ситуации станет <a>заказ воды</a> в специализированной компании.

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