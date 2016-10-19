Заботу о женщине могут выражать разными способами. Красивые слова, цветы, романтические свидания, и, безусловно, самое приятное – подарки. В этом представители сильного пола проявляют завидную фантазию – от милых сувениров и мягких игрушек до автомобилей и путевок в жаркие страны. Но если в зимний холодный вечер или прохладное межсезонье преподнести своей любимой женщине в подарок махровый халат или пижаму, она будет очень благодарна.

Какую пижаму выбрать для девушки?

Сегодня в каталогах магазинов можно увидеть халаты, пижамы и ночные сорочки самых разнообразных стилей, расцветок, фасонов.К примеру, по ссылке http://www.caravan-snov.com/category/halat-jenskii/ выбрать и купить женский халат не составит труда. В этом интернет магазине женских халатов представлено более 200 моделей!

Пижамы для девушек и женщин очень практичны и удобны как в качестве спальной принадлежности, так и в роли домашней одежды. Если в комнате прохладно, то пижамка защитит от холода, если надо будет встать ночью. Костюмчики из мягкого и плотного трикотажа с длинными штанинами и рукавами отлично подходят для вечернего времяпровождения у телевизора или в кресле с книгой, когда хозяйка уже закончила основные домашние дела и посвящает время отдыху, готовится ко сну.

Если в спальне жарко, то спать в пижаме еще удобнее – можно спокойно выспаться без одеяла, не волнуясь, что ночнушка собъется и раскроет все «интересные» места.

Между прочим, женская пижама стала атрибутом именно современных женщин. Всего лишь сотню лет назад носить эту домашнюю одежду могли исключительно мужчины, и только со времен несравненной Коко Шанель ситуация переменилась. Она первой решила ввести в обиход женские модели пижам и доказала, что не теряя своей красоты и женственности представительницы слабого пола могут в домашней одежде чувствовать замечательно выглядеть, чувствуя себя раскованно и уверенно. Сначала некоторый период времени женские пижамы были символом особой эротичности, что ярко отражено в кинофильмах той поры, но затем они стремительно вошли в гардероб почти всех слоев населения всех возрастов.

Поэтому, выбирая подарок девушке, стоит учитывать этот аспект. Для девушки наилучшим подарком будет изящная и кокетливая пижамка – такая, чтобы ей самой хотелось почаще любоваться собой в зеркале. В подходящей пижаме можно даже пойти на… вечеринку. Буквально с совсем недавнего времени до России донеслось новомодное веяние пижамных вечеринок – пати, где и гости, и хозяева наряжаются именно в пижамы.

От красивой и удобной пижамки девушка придет в восторг. Если вы угодите ей с таким подарком, она почувствует всю вашу любовь и заботу о ней. К такому подарку не останется равнодушной ни одна девушка.

Если вы хотите обрадовать таким образом сестру, дочку или подругу, можно порекомендовать выбрать пижаму оригинальной веселой расцветки, чтобы она стала не только источником комфорта и уюта, но и поднимала настроение.

Самые модные пижамы женские интернет-магазин «Караван Снов» предлагает по очень привлекательным ценам. Так что, если вы решили сделать неожиданный, но нужный и приятный подарок девушке, то загляните в раздел каталога «пижамы» и выберите модель, которая, на ваш взгляд, придется ей особенно к лицу.