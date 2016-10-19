Измельчитель пищевых отходов – уникальное приспособление для кухонных раковин. Прибор позволяет измельчать любые вещества органического происхождения. К числу таковых относятся остатки пищи, шкурки от фруктов и овощей, рыбная чешуя и прочее. После перемалывания отходы без труда проходят с потоком воды по канализационным трубам, предотвращая образование засоров.

Исторические сведения



Стоит отметить, что сегодня пищевые измельчители выпускают многие торговые марки. Ведущие позиции на рынке занимает бренд инсинкератор, являющийся детищем известной корпорации EMERSON SOLUTIONS. Первый подобный прибор разработал изобретатель из США Джон Хэймс. Приспособление было запатентовано еще в 1935 году. С тех пор до начала военных действий было произведено порядка 70 уникальных мельниц, предназначенных для облегчения повседневного быта. По окончании войны аппарат получил широкое распространение. Его популяризация осуществлялась благодаря экологическим программам. Первые модели приборов позволяли сократить объемы отходов не менее чем на 60 процентов.



Сегодня измельчители являются достаточно востребованными. Современные модели монтируются непосредственно под кухонной раковиной. Они подходят и для традиционных моек, и для промышленных. Но в первом случае, как правило, необходим специальный адаптер. Инновационные устройства не имеют ни лопастей, ни ножей. Их функционирование основано на вращении металлических пластин. Отходы перемалываются до частиц размером не более 2 мм.

Ключевые преимущества использования измельчителей бренда InSinkErator



Используя insinkerator, пользователи получают следующие преимущества:

исключение риска образования засоров в канализационных системах;

отсутствие необходимости удалять ошметки и иные отходы из раковины;

предотвращение процесса гниения, провоцирующего распространение неприятного запаха;

отсутствие риска размножения грызунов и вредоносных насекомых в помещениях, где производится приготовление пищи.

При использовании пищевого измельчителя важно помнить, что он подходит исключительно для удаления органических веществ. Бумага, фольга, чайные пакетики и прочее не должны попадать в мельницу, так как это может привести к выходу из строя оборудования. Также важно иметь в виду, что прибор нельзя держать включенным в течение длительного времени. Максимальная продолжительность беспрерывной работы должна составлять около 3-5 мин.