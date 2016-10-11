Установить авторство идеи создания зданий из грузовых контейнеров сегодня практически невозможно. Активным поклонником такой технологии стал американский архитектор Адам Калкин. Он одним из первых начал усовершенствовать проекты модульных домов, которые отличались высоким уровнем комфортности и удобства. В качестве рабочего эксперимента он много лет назад впервые создал дом из трех составных частей. Строительная методика привлекает потребителей простотой монтажа и отсутствием больших финансовых вложений.

Использование грузовых контейнеров в качестве бытовых помещений

На строительных площадках всегда предусматривается оборудование помещений для отдыха, а иногда и проживания рабочих. Мастерам-монтажникам необходимо создать условия для приема пищи и прохождения гигиенических процедур. Для такого мероприятия как установка строительной бытовки идеально подходят модульные элементы. Сегодня многие компании занимаются разработкой проектов мобильных помещений. В результате получается не только прочное, но и внешне привлекательное изделие, которое можно использовать в качестве строительной единицы.

Бытовки-модули изготавливаются из экологически чистых материалов. Они надежно утепляются, поэтому допускается их использование при очень низкой атмосферной температуре. Современные строительные блоки позволяют создавать несколько этажей здания. Неоспоримым преимуществом модулей является возможность быстрого демонтажа и перевозки в любое нужное место. Блоки-контейнеры можно оборудовать внутренними перегородками, в зависимости от эксплуатационных потребностей помещения.

Блок-контейнеры – новое слово в жилом строительстве

Усовершенствование модульной технологии строительства привело к возведению не только временных зданий. Жилые дома, построенные из отдельных элементов, отличаются комфортностью и возможностью проведения любых видов внешней отделки. Будущих владельцев квадратных метров привлекает перспектива оперативного проведения монтажных работ. Кроме этого, дома из блок модулей не нуждаются в оборудовании дорогостоящего фундамента. Строительные работы можно проводить в любое время года. Даже в зимнее время реально за несколько дней построить дом, который обеспечит комфортное проживание.

Жилые модульные дома можно изготавливать не только в стандартном формате. Существует множество дизайнерских проектов, позволяющих стать владельцем уникального архитектурного объекта. Блочные конструкции уже при изготовлении оборудуются внутренней отделкой и коммунальными системами. Специализированные компании предлагают множество вариантов домов, которые отличаются планировкой и комплектацией. Их стоимость зависит от качества использованных материалов, а также габаритных размеров готовой постройки.

Главные достоинства модульного строительства

Модульная строительная технология имеет массу преимуществ. Владелец постройки может в любое время заказать дополнительные элементы и расширить полезное пространство помещения. В качестве основания для архитектурного объекта можно использовать асфальтированные площадки, бетонные блоки или свайно-винтовые изделия. Сборные модульные дома выполняются в любом стиле. В такой постройке реально осуществлять энергосбережение. Для отделки несущих конструкций помещения используются современные тепло- и звукоизолирующие материалы. Заселение модульного дома можно проводить сразу же после окончания монтажных работ. Создание жилого помещения не приводит к большим финансовым расходам.