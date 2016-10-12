Качественная недорогая бижутерия оптом в интернет-магазине «Нарядный» порадует женщину в любом возрасте. Предлагаем самые приемлемые оптовые цены для наших клиентов, при этом стоимость может варьироваться в зависимости от общей суммы заказа.

Богатый ассортимент бижутерии приглянется каждому оптовому покупателю. Каталог сайта был подобран с учетом всех требований современных женщин разного возраста. Для самых маленьких мы можем предложить красочные заколки и резинки для волос. Молодая девушка сможет выбрать стильное украшение для любого случая, а деловая женщина будет в восторге от утонченных брошей и колье. Помимо собственных предпочтений в выборе изделий вы можете последовать советам моды данного сезона. Мы следим за всеми тенденциями и постоянно добавляем в каталог новую интересную бижутерию.

Недорогая бижутерия оптом - это разумный шаг в ведении вашего бизнеса. Благодаря отличному качеству изделий от потока клиентов не будет отбоя.

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Наша компания осуществляет прямые поставки бижутерии из Южной Кореи, все таможенные вопросы решаются нами, без привлечения третьих лиц, так что к нашим оптовым покупателям бижутерия попадает по минимально возможным ценам на рынке.

Выбрать подходящее украшение вам будет очень легко, ведь мы предоставляем качественные фото с различных ракурсов. Так же имеется подробное описание с указанием материала, из которого произведено изделие.

Доставка до адресата за короткое время!

Если вам будет удобно, то вы можете забрать свой заказ в нашем офисе, при этом дополнительных расходов, соответственно, не взимается. Если же вы осуществляете заказ из регионов России, то выбрать можете любой наиболее приемлемый для вас способ доставки, оплата за нее будет осуществлена в соответствии с тарифами выбранной компании.

Мы же в свою очередь, предлагаем гибкую систему скидок на весь товар. То есть, если вы заказываете бижутерию на сумму, превышающую 30 000 руб. то предоставляется скидка в размере 5% от общей стоимости. Соответственно, с увеличением заказа, пропорционально увеличивается скидка.

Мы всегда с радостью сотрудничаем с нашими клиентами и готовы помочь абсолютно в любом вопросе. Обращайтесь к нам по любому интересующему вас вопросу, будем рады помочь.

Если вы хотите заказать товар, которого в данный момент нет в наличии, в таком случае примем заявку на заказ.

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